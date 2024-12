« Baki gagnera », Ramzan Jembiev livre son avis sur Baki vs Cédric Doumbé

Ramzan Jembiev a donné son pronostic sur une éventuelle revanche Baki vs Doumbé !

La soirée du KSW 101 s’annonce exceptionnelle, qui se tiendra à la Défense Arena de Paris, promet des chocs mémorables. Parmi les combattants présents, Ramzan Jembiev, jeune loup prometteur, en attendant son combat face à El Hadji Ndiaye, il a livré ses impressions sur des affrontements à venir au média Uppercut Combat notamment la revanche tant attendue entre Cédric Doumbé et Baki qui devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2025.

Le 20 décembre prochain, les fans français de MMA auront rendez-vous avec un événement qui s’annonce historique. Outre le combat principal opposant Salahdine Parnasse à Wilson Varela, d’autres confrontations palpitantes sont à prévoir. Ramzan Jembiev, qui a fait ses armes au YFC d’IbraTV, affrontera l’expérimenté El Hadji Ndiaye. Le jeune Russe, connu pour sa puissance de frappe, aura à cœur de renouer avec la victoire après sa récente défaite face à Isai Ramos.

Lors d’une récente interview, Ramzan Jembiev a partagé son avis sur les plus grands noms du MMA français. Interrogé sur la potentielle revanche entre Cédric Doumbé et Baki, le jeune combattant a apporté son soutien à ce dernier, soulignant son entraînement acharné, « Baki s’entraîne de manière acharnée donc je pense qu’il gagnera la revanche« , a-t-il assuré. Il a également évoqué son admiration pour Khabib Nurmagomedov, dont il apprécie l’humilité et le style de combat.

Le premier affrontement entre Cédric Doumbé et Baki avait marqué les esprits. Une revanche est vivement attendue, et Doumbé a d’ailleurs évoqué la possibilité d’un combat au Parc des Princes en 2025. Si Ramzan Jembiee voit Baki l’emporter, il est clair que cet affrontement s’annonce explosif et pourrait écrire une nouvelle page de l’histoire du MMA français.