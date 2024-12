Booba révèle les 2 meilleurs clips du Rap Français, « PNL, incroyable »

Dans un paysage musical souvent marqué par ses rivalités, Booba a rendu hommage à PNL. Il a en effet publiquement salué le talent visuel exceptionnel des deux frères, reconnaissant ainsi l’excellence de leurs clips. Une déclaration élogieuse qui en dit long sur l’impact du groupe parisien sur la scène rap française.

Les clips de PNL sont incroyables selon Booba et ont marqué l’histoire du rap !

Habitué aux clashs et aux provocations, Booba a cette fois-ci choisi de mettre en avant le travail de ses confrères. De passage en live sur Twitch invité par Pfut, le fondateur du 92i a fait part de son admiration pour les clips « Au DD » et « A l’ammoniaque » de PNL, les qualifiant de meilleurs clips du rap français. Cette reconnaissance venant d’un artiste aussi influent que Booba a suscité une vive réaction de la communauté rap. Le clip du morceau « Au DD » a d’ailleurs remporté en 2020 le trophée de « meilleure création audiovisuelle » aux Victoires de la musique et près de 230 millions de vues, il est l’un des clips de rap français les plus visionnés sur Youtube mais reste très loin du record des 539 millions de visionnages de « Bande Organisée » de Jul avec le collectif 13’Organisé.

« PNL, incroyable. Ils ont fait les meilleurs clips de l’histoire du rap français. Au DD et À l’ammoniaque, ce sont les deux meilleurs clips du Rap Français », a déclaré Booba lors de ce live avec Pfut. PNL s’est imposé ces dernières années comme un groupe à part dans le paysage musical français. Leurs clips, véritables courts-métrages, sont reconnus pour leur esthétique soignée, leurs références cinématographiques et leur capacité à immerger le spectateur dans un univers unique. Les deux frères Ademo et N.O.S ont réussi à créer un univers visuel fort, qui marque les esprits et se démarque des autres productions musicales.

Les internautes ont salué les propos de Booba envers PNL, « Tu vois même Booba est corda et des gens veulent nous faire croire que c’est pas les meilleurs rappeurs », « Vrai reconnait vrai », « GOAT reconnaît GOAT », « Et il a totalement raison », « Les Rappeurs préférés de ton rappeur préféré gamberge », « Y a pas débat là-dessus, deux belles réalisations du Rap Fr » peut-on lire dans les commentaires.