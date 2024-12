Blanco Nemesis, du pur fantasme selon Booba qui laisse planer le mystère

Depuis plusieurs années, les fans de Booba attendent avec impatience la sortie de « Blanco Nemesis« , un projet mystérieux évoqué à plusieurs reprises par le rappeur, mais jamais de manière concrète. Lors d’un live Twitch récent, B2OBA a une nouvelle fois alimenté les spéculations autour de cet album tant attendu, laissant planer le doute sur une éventuelle sortie.

« À tout moment, je peux la dégainer », Booba rallume la flamme Blanco Nemesis !

Tout a commencé en 2019, lorsqu’une capture d’écran révélait l’existence d’un dossier intitulé « Blanco Nemesis » sur l’ordinateur de Booba. Cette découverte a immédiatement déclenché une vague de spéculations parmi les fans, qui y ont vu la confirmation d’un projet en préparation. Depuis lors, la rumeur n’a cessé d’enfler, alimentée par les déclarations plus ou moins cryptiques du rappeur.

Lors d’un live Twitch en compagnie du streamer Pfut, Booba a évoqué une fois de plus le projet « Blanco Nemesis ». Interrogé sur la possibilité de voir cet album sortir un jour, le rappeur a répondu de manière énigmatique en assurant tout d’abord que ce n’est que du pur fantasme des fans avant d’affirmer : « Après, à tout moment, je peux la dégainer [la cover]. Il y a déjà la pochette. », en précisant qu’il y a même une playlist. Cette déclaration a suffi à relancer la machine à rumeurs et à raviver l’espoir des auditeurs.

Booba a également laissé entendre qu’il existait déjà une playlist dédiée à ce projet, renforçant ainsi l’idée que « Blanco Nemesis » est bel et bien prêt à voir le jour. Cependant, le rappeur n’a pas donné de date de sortie précise, laissant planer le mystère. Si certains fans sont convaincus que le projet pourrait arriver, d’autres sont plus sceptiques. En effet, Booba a déjà affirmé à plusieurs reprises qu’il ne souhaitait plus sortir d’album, mais uniquement des singles.