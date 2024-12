Voici les 5 rappeurs français milliardaires en 2024 sur Spotify

Alors que les chiffres du streaming continuent de s’envoler, cinq rappeurs français avec Jul en tête du classement ont réussi en 2024 l’exploit de dépasser le cap symbolique du milliard de streams sur Spotify. Un succès qui témoigne de leur popularité grandissante et de l’impact de leurs projets sur le public grâce aux plateformes de streaming.

Le classement des rappeurs français les plus streamés en 2024 révèle une hiérarchie bien établie, avec Jul en tête de liste. Le rappeur marseillais, prolifique comme jamais, a une nouvelle fois confirmé sa domination du marché français en dépassant les 2 milliards de streams sur Spotify (2,2 milliards au total cette année). Sa capacité à enchaîner les projets tout en gardant une réussite constante lui a permis de fidéliser des auditeurs toujours plus larges, il compte plus de 8 millions d’auditeurs mensuels sur l’application.

Derrière Jul, on retrouve Ninho, autre figure incontournable du rap game français, recordman des certifications en France. Avec plus de 1,3 milliard de streams, N.I a confirmé son statut de superstar cette année avec son projet en commun en compagnie de Niska. Gazo, quant à lui, complète le podium avec plus d’un milliard de streams. Les rappeurs Werenoi et Gims se classent respectivement quatrième et cinquième de ce classement prestigieux, ils ont également franchi le milliard de streams en 2024.

Tous ces rappeurs ont sorti plusieurs projets au cours de l’année, permettant ainsi d’alimenter régulièrement leurs communautés de fans et ont su s’adapter aux évolutions du marché et aux attentes du public, en proposant des sons variés ou encore en collaborant avec d’autres artistes.

Les chiffres records enregistrés en 2024 montrent que le rap français est plus que jamais à la mode sur les plateformes de streaming comme Spotify.