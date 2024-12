Booba surpris en train de s’ambiancer sur un tube de Gims

Booba et Gims ne se sont jamais cachés de leur animosité réciproque depuis le début de leur clash, pourtant, une vidéo surprenante vient de faire surface, montrant Booba en train de danser sur un morceau de Gims en boîte de nuit et apprécie visiblement l’un de ses récents tubes.

Même en clash avec Gims, cela n’empêche pas Booba d’aimer certains tubes de son rival !

Sur les réseaux, Booba ne laisse aucun répit à ses rivaux et relance sans cesse ses différents clashs avec Rohff, Maes, Damso, Sadek ou encore Gims. L’ancien membre du groupe Lunatic a fêté le 9 décembre 2024 son 48ᵉ anniversaire, à cette occasion, il s’est rendu en discothèque avec des amis pour célébrer l’événement et le DJ de l’établissement a diffusé un titre du mari de Demdem pendant la soirée avec une réaction surprenante de B2O. En effet, le DUC ne s’est pas agacé à l’écoute du morceau de son ennemi et d’une manière inattendue, il s’est même ambiancé sur le hit « Spider ».

Ce single en collaboration avec Dystinct est l’un des tubes de l’année avec 117 millions de visionnages pour le clip sur Youtube et plus de 150 millions de streams sur Spotify, la chanson est certifiée single de diamant. Malgré leur différend et la rivalité qui perdure depuis plusieurs années, cette séquence démontre que Booba et Gims peuvent apprécier la musique de l’autre.