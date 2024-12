Kaaris avec Jean-Claude Van Damme et Michaël Youn dans la comédie « Le Jardinier »

Du rap au cinéma, le rappeur de Sevran s’impose dans la comédie « Le Jardinier » !

Connu pour ses morceaux explosifs et son style hardcore, Kaaris ne se contente pas de faire trembler les scènes de concert. L’interprète de Zoo s’impose de plus en plus en tant qu’acteur, multipliant les expériences cinématographiques. Après avoir fait ses preuves dans la comédie avec « 4 Zéros », il revient sur grand écran dans un registre bien différent : le thriller politique et comique.

Kaaris rejoint le casting prestigieux de « Le Jardinier »

Dans son nouveau film, « Le Jardinier », réalisé par David Charhon, Kaaris partage l’affiche avec des stars du cinéma telles que Jean-Claude Van Damme et Michaël Youn. Ce thriller, qui sera prochainement disponible sur Amazon Prime Video, promet une immersion totale dans un univers sombre et complexe, mêlant action, suspense et intrigue politique.

Bien que son rôle reste encore mystérieux, la présence de Kaaris dans ce projet aux côtés de tels acteurs suscite une grande curiosité. Le rappeur, habitué à incarner de forts personnages charismatiques, apportera sans doute une nouvelle dimension à ce film. Ce choix artistique s’inscrit dans une démarche de diversification de sa carrière. Riska souhaite ainsi prouver qu’il est capable de toucher un public plus large et de se faire une place de choix dans le paysage cinématographique français.