SCH : « JVLIVS III : Ad Finem » est certifié disque d’or en 8 jours

SCH décroche le disque d’or le plus rapide de l’année !

SCH a frappé fort dès le début de l’année 2024 avec la sortie de son album « JVLIVS Prequel – Giulio » au mois de mai avant de finir l’année avec le dernier volet de sa série, « JVLIVS : Tome 3 – Ad Finem« . En écoulant plus de 48 000 exemplaires dès la première semaine, le rappeur marseillais a pulvérisé tous les records, s’imposant comme le maître incontesté du rap français cette année. Ce succès fulgurant confirme l’aura de SCH et son emprise sur le marché musical.

Un démarrage en trombe pour JVLIVS III et une domination sans partage du rap game

Avec JVLIVS III, SCH a réussi le pari de surpasser son propre succès, déjà considérable avec JVLIVS PREQUEL et ses 42 784 ventes en première semaine. Ces deux projets témoignent de la cohérence artistique de l’artiste et de sa capacité à séduire un public toujours plus large. Ces chiffres exceptionnels montrent la puissance de l’artiste sur la scène rap française. N°1 au classement du Top Albums devant son compère Jul, SCH vient encore de réaliser un autre exploit, celui d’atteindre le seuil des 50 000 ventes en seulement huit jours et d’obtenir ainsi la certification de disque d’or pour ce nouveau projet.

Ce succès vient s’ajouter à ceux de ses précédents projets qui ont tous obtenu cette certification de disque d’or. Ces records soulignent non seulement sa popularité, mais aussi sa maîtrise du marché musical. 2024 semble définitivement être l’année de SCH, dont la domination va bien au-delà du rap français.