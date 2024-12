Spotify réplique aux accusations de Drake sur les streams gonflé de Kendrick Lamar

La bataille juridique entre Drake et Spotify s’intensifie. Au cœur de cette controverse : les accusations portées par le rappeur canadien selon lesquelles la plateforme de streaming, en collaboration avec Universal Music Group (UMG), aurait artificiellement boosté les écoutes de « Not Like Us », le titre diss track de Kendrick Lamar.

Dans un récent dépôt, Spotify a fermement démenti ces allégations. La plateforme affirme n’avoir trouvé aucune preuve tangible de manipulation des chiffres de streaming. Elle souligne également que les outils promotionnels utilisés pour « Not Like Us » étaient transparents et conformes à ses pratiques habituelles. La société Suédoise critique aussi le chanteur pour avoir porté plainte, qualifiant ses allégations de tricherie sur les streams de spéculatives ou encore farfelues.

Drake, de son côté, s’appuie sur des témoignages anonymes et des analyses de données pour étayer ses accusations. Il soupçonne une collusion entre Spotify et UMG afin de favoriser la sortie de « Not Like Us » et de nuire à sa réputation ainsi que d’avoir orchestré une campagne de promotion déloyale. Cette affaire soulève des questions sur l’intégrité des classements musicaux et sur l’influence des majors sur les plateformes de streaming.

Spotify, en tant que géant du streaming, est régulièrement au cœur des polémiques. Certains artistes reprochent souvent à la plateforme de ne pas rémunérer équitablement les créateurs et de favoriser certains titres au détriment d’autres, mais sans que cela ne soit démontré avec des preuves tangibles.