Gims tacle Boursobank qui se moque de sa carrière

L’actualité de Gims est riche en ce moment. L’artiste, très actif sur les plateformes numériques, a non seulement sorti un nouveau projet musical, mais a également réagi à une campagne publicitaire de BoursoBank qui le met en avant. Dans une affiche promotionnelle, la société bancaire française s’amuse à taquiner le palmarès de la carrière de l’ancien membre de la Sexion D’Assaut.

BoursoBank met en scène Gims dans sa nouvelle campagne publicitaire, le rappeur réagit !

Durant la période estivale, Gims a multiplié les sorties de titres qui ont rencontré un franc succès sur les services de streaming musical. Parmi ces morceaux, on note notamment « Spider« , une collaboration avec Dystinct, et le titre solo « Sois pas timide ». Fort de cet engouement, l’artiste a lancé son EP intitulé « Le Nord se Souvient », disponible depuis le mois de septembre. Ce mini-album, composé de sept pistes, a séduit un public conséquent en obtenant la certification de disque d’or. BoursoBank se positionne comme la banque la moins chère de France et cette performance remarquable témoigne de la qualité de ses services. Afin de célébrer cette longévité exceptionnelle, BoursoBank a collaboré avec l’agence Buzzman pour créer une campagne publicitaire audacieuse mettant en scène des personnalités reconnues pour leurs réussites ainsi que leur succès à l’échelle mondiale.

Aux côtés de légendes telles qu’Usain Bolt, Sébastien Loeb, Laure Manaudou, Alexis et Félix Lebrun ou encore Gims, fort de ses 9 disques de diamant, incarne la performance. La campagne, conçue par l’agence Buzzman, met en avant la constance de BoursoBank, soulignant que ses 17 années de leadership surpassent même les records les plus impressionnants. Cette initiative publicitaire n’a pas laissé Gims indifférent. L’artiste a réagi sur les réseaux, exprimant sa gratitude envers BoursoBank avec petit tacle humoristique et y voyant une motivation supplémentaire pour atteindre un 10ème disque de diamant.

« Ha c’est comme ça Boursobank ? Merci, c’est de la motivation qu’il me fallait pour le 10ème. », a écrit Gims en réaction à la publicité le concernant sur laquelle est notée, « Gims : 9 disques de diamant. Mmmouais. ». Cet objectif ambitieux s’inscrit pleinement dans son parcours pour poursuivre son ascension en décrochant des nouvelles certifications avec ses albums.