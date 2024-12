JoeyStarr frappe un homme avant de se jeter sur lui

JoeyStarr, figure emblématique du rap français et aujourd’hui devenu acteur, s’est retrouvé au centre d’une nouvelle altercation physique dans une discothèque en Bretagne, ravivant les souvenirs de son passé tumultueux. Cette récente incartade, filmée et diffusée, met en lumière la persistance d’un comportement parfois impulsif du rappeur.

Révélé dans les années 80-90 avec le groupe NTM aux côtés de Kool Shen, Didier Morville, de son vrai nom, a connu une carrière aux multiples facettes, évoluant du rap aux plateaux de tournage, notamment avec la série « Le remplaçant ». Son parcours a cependant été marqué par de nombreux incidents tout au long de sa carrière lors de ses années avec le groupe NTM, allant des altercations verbales aux bagarres, et même des condamnations pour coups et blessures.

JoeyStarr : Une nouvelle altercation vient encore ternir son image

Si l’on pouvait espérer un apaisement avec l’âge, un nouvel incident filmé démontre le contraire. JoeyStarr a souvent évoqué l’influence de son enfance, marquée par un père strict et violent, comme une possible explication de son tempérament. Il a également exprimé des remords concernant ses actes de violence passés, notamment envers des femmes, reconnaissant sa honte et son regret dans des interviews, comme celle accordée à Marie-Claire, où il affirmait ne jamais avoir cherché la violence pour avoir raison et privilégier l’expression verbale. Il y confiait aussi la profondeur de sa honte face à ses actes.

L’incident récent s’est déroulé dans la nuit du 13 au 14 décembre à la discothèque La Javanaise, située sur le port de Brest. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre JoeyStarr assénant un coup de poing à un jeune homme avant de se jeter sur lui au sol, nécessitant l’intervention de la sécurité. Ironie du sort, le titre « Can’t Touch This » de MC Hammer était diffusé au même moment.