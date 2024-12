La Fouine aurait souhaité une direction artistique différente pour la Team BS

Dans une récente interview, La Fouine s’est confié sur son parcours artistique, notamment sur l’expérience Team BS et son dernier projet, « Capital du Crime Radio ». Laouni a partagé ses réflexions sur les succès de ce dernier, mais aussi sur les erreurs qu’il aurait pu éviter avec son groupe.

Fort de son dernier projet, « Capital du Crime Radio », La Fouine a réussi son retour musical après une longue période d’absence en se classant dans le top 20 des écoutes sur Spotify pour la première sa carrière. Un succès qu’il attribue à la qualité de ses morceaux et à l’énergie qu’il y a insufflée en invitant des nombreuses artistes de la nouvelle génération du rap français. Néanmoins, le rappeur originaire de Trappes a choisi une stratégie de communication inhabituelle : celle de se tenir à l’écart des médias. Il a confié lors de son passage à Skyrock dans l’émission Planète Rap sur ce choix, « Quand tu sors un bon projet, tu n’as pas besoin de l’expliquer ».

L’expérience Team BS : un bilan artistiquement mitigé selon La Fouine !

Cette décision s’inscrit dans une volonté de La Fouine de laisser la musique parler d’elle-même et de ne pas surcharger l’écoute avec des explications superflues. Questionné sur la Team BS, La Fouine est aussi revenu sur son expérience avec ce groupe. Formé en 2013 avec Sultan, Fababy et Sindy, ce collectif avait marqué la scène rap française. Cependant, avec le recul, le rappeur avoue qu’il aurait aimé orienter le projet différemment sur le plan artistique. Malgré tout, il ne regrette pas cette expérience qui lui a permis de partager la scène avec des artistes talentueux et de créer des souvenirs inoubliables. « La direction artistique, je l’aurais fait autrement, avec du recul. (…) Quand je joue TEAM BS sur scène, j’adore la réaction des gens. Et on passe un bon moment », a-t-il déclaré.

Après sa période de mise à l’écart, La Fouine semble désormais plus déterminé que jamais à se consacrer à sa musique avec une approche différente, plus personnelle et authentique, loin des contraintes du système.