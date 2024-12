Werenoi décroche le trophée de l’album le plus vendu de l’année

Le rappeur Werenoi a une nouvelle fois brillé lors de la cérémonie des W9 d’Or. Pour la deuxième année consécutive, il a été sacré « Artiste masculin de 2024 », consolidant ainsi sa position de figure montante de la scène musicale française. Son album « Pyramide », véritable phénomène de ventes, a largement contribué à ce succès.

La cérémonie des W9 d’Or récompense les artistes ayant marqué l’année écoulée, ont une nouvelle fois mis en lumière la diversité et la vitalité de la musique française. Aux côtés de Werenoi, de nombreux talents ont été célébrés, tels que Jean-Louis Aubert, Gims et Distinct. Lors de cet événement, qui s’est déroulé le jeudi 19 décembre, le rappeur a réitéré son succès en remportant pour la deuxième année consécutive le prix de l’artiste masculin de l’année.

Cette distinction souligne l’impact majeur de son album « Pyramide », sorti en début d’année et qui a dominé les ventes avec 235 000 exemplaires écoulés en seulement 10 mois. L’événement, diffusé sur W9, a mis en lumière les figures marquantes de la scène musicale française en 2024, récompensant des artistes dans diverses catégories. Outre le triomphe de Werenoi, la soirée a également honoré d’autres artistes de renom. Jean-Louis Aubert a reçu le W9 d’Honneur 2024, saluant l’ensemble de sa carrière. Le titre « Spider » de Gims et Dystinct a été désigné comme le titre le plus streamé, tandis que Pierre Garnier a été sacré révélation masculine de l’année.

Les W9 d’Or, qui en étaient à leur huitième édition, célèbrent les artistes français les plus populaires de l’année, tant en termes d’écoutes que de visionnages. La cérémonie a été ponctuée de performances des lauréats et d’autres talents ayant marqué l’année musicale.