Bianca Censori : La réalité des tenues osées de la femme de Kanye West

Le style ultra-dévoilant de Bianca Censori, l’épouse de Kanye West, continue de faire sensation. Récemment, un article australien s’est penché sur l’envers du décor de ces tenues très osées, suscitant un vif intérêt.

Les tenues beige ultra-minimalistes de l’architecte australienne ne passent pas inaperçues, souvent qualifiées de provocantes, elles ont fait l’objet d’une expérience sociale insolite. Maddy May, ancienne reine de beauté, a enfilé ce deux-pièces couleur chair moulant similaire à celle de Bianca Censori pour arpenter le port emblématique de Sydney. Les réactions des passants ont été mitigées. “Je me sens un peu exposée, mais tout ce qui est bon dans la vie demande des efforts”, a-t-elle déclaré avant de poursuivre “Cela permet de grandir.”. Elle a ajouté qu’une robe de soirée serait plus inconfortable et attirerait plus d’attention.

Le style fréquemment trop osé de Bianca Censori fait débat !

Si certains se sont sentis légèrement gênés par la tenue, d’autres l’ont trouvée audacieuse. “Je l’ai montré à ma fille qui a déjà porté quelque chose de similaire, et je lui ai dit : ‘Tu ne devrais pas porter ça en dehors de la salle de sport ?’ Mais je montre probablement mon âge”, a concédé un passant, une autre passante pense que ce sont les femmes qui seraient les plus susceptibles d’être dérangées par ce type de tenue. “Les filles seraient jalouses, alors que les hommes se diraient ‘Wow !'”, a-t-elle analysé.

Loin d’être confinée aux excentricités d’Hollywood, cette mode transparente semble séduire de plus en plus de personnes. Valeria Horrobts, une jeune femme de 20 ans, a récemment été aperçue à Paris en train de faire du shopping vêtue de sous-vêtements apparents : “Je suis Kanye West et Bianca Censori sur Instagram“, a-t-elle expliqué pour précise “Leurs tenues sont sexy et jouent sur la transparence. J’aime leur style.”. Son petit ami Michael, visiblement agacé par les regards insistants des passants, n’a pas caché son malaise. “Je n’aime pas ça parce que ça attire trop l’attention”, a-t-il déclaré en secouant la tête, “Je n’aime pas quand les autres hommes la regardent.”. Valeria a opté pour une version noire et sobre de la tenue, issue de la collection de shapewear Skims de Kim Kardashian. Elle assume ce choix vestimentaire, même si certaines amies la désapprouvent.

Avec l'arrivée de l'été, cette tendance pourrait bien se généraliser. Reste à savoir si ces tenues seront adoptées pour des occasions formelles ou uniquement pour des événements décontractés.