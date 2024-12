Booba démolit Gazo et le menace, “petit danseur de logobi illettré”

La fin d’année musicale a été marquée par des nombreuses sorties d’albums de rap français dont celle du projet “Apocalypse” de Gazo, propulsé par le succès du single “Nanani nanana”, cet opus a décroché la certification de disque d’or en deux semaines. Cependant, ce succès n’a pas convaincu Booba, qui a exprimé ses critiques envers Gazo lors d’une interview sur la chaîne YouTube CKO et d’en remettre une couche sur les réseaux.

Booba détruit Gazo et le lui met un énorme coup de pression en l’avertissement sérieusement !

Booba, connu pour son activité sur les plateformes numériques, a participé à un live Twitch avec PFUT le 16 décembre, puis a accordé une interview à Chris et Baloo sur CKO. Lors de cet entretien, il a clarifié les raisons de son différend avec Gazo : il reproche à ce dernier d’avoir soutenu Maes, avec qui Booba est en conflit et qui a insulté ses enfants.

B2O a affirmé qu’il s’agissait d’une réaction personnelle et qu’il n’avait pas besoin de justification. “On a partagé ses sons, on avait rien contre lui. Après, je le vois donner de la force à Maes qui insulte mes enfants, ça me touche. (…) Pas besoin que les gens comprennent ou de les expliquer, j’en ai rien à foutre. Je veux l’attaquer pour ça, je l’attaque”.

Malgré le démarrage fulgurant de l’album “Apocalypse”, qui a enregistré 6 millions de streams sur Spotify en 24 heures, Booba a multiplié les publications sur Instagram et X pour exprimer son désaccord à l’annonce des ventes de cet opus. Il a notamment ironisé sur le triomphe apparent de “Nanani nanana“, suggérant que Gazo était moins loquace lorsqu’il s’agissait de confrontations musicales directes, “On l’entend beaucoup moins parler quand @piratefinal propose des one-one musicaux” décrit-il.

Un nouveau clash entre les rappeurs français ?

Booba a également republié d’anciens tweets acerbes, qualifiant Gazo de “petit danseur de logobi illettré” et le mettant en garde contre une fin de carrière peu glorieuse, rappelant qu’il avait lui-même contribué à lancer la carrière de l’auteur de KMT.

En réponse à ces attaques, Gazo a publié une capture d’écran des classements musicaux sur Instagram, avec la légende : “Il est plus actuel”, sous-entendant que son succès actuel parlait pour lui et que B2O n’est pas présent dans ce classement. Cette publication a ravivé la tension, incitant Booba à réagir à nouveau sur X, en maintenant ses insultes et en lançant d’autres provocations, l’invitant notamment à prononcer son nom.

“Toi, tu as regardé mon interview @CKO_ENT_ petit danseur de logobi illettré. Par contre, si j’étais toi j’ferai pas le malin des comme toi, j’en vois défiler depuis 30 ans et crois-moi la fin est peu agréable. Continue à boire ton héroïne et essaie de pas te faire arracher tes bijoux. (et dit mon nom fils de lâche, n’ai pas peur)”, a prévenu Booba.

.@GazoMlg Comme on donne la force on la reprend tu vas comprendre. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/dj4BurKMNh — Booba (@booba) December 22, 2024