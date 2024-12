Booba révèle les vraies raisons du clash avec Damso

Booba décortique ses différends avec les figures du rap français et revient sur la “trahison” de Damso dans une interview pour CKO, le rappeur s’est confié sans concession sur ses différents conflits avec les autres artistes.

Booba, connu pour son franc-parler, a choisi de s’exprimer sans détours sur ses diverses querelles avec d’autres rappeurs lors d’une entrevue avec le média CKO. L’ancien membre du groupe Lunatic est revenu sur les moments forts de sa carrière et a analysé ses affrontements les plus notables, notamment ceux avec La Fouine et Rohff ou encore Kaaris. Il a également abordé la situation des anciens artistes de son label 92i, qu’il considère comme des “gâchis” en parlant de Benash, Shay ainsi que de Damso en revenant sur les détails de leur embrouille.

Booba balance les dossiers sur son clash avec Damso et la fin de leur collaboration !

Une partie importante de l’entretien a été consacrée à Shay et, plus particulièrement, à Damso, qu’il accuse de “trahison”. Alors que le dernier album du rappeur Belge, “J’ai menti”, vient d’obtenir la certification disque d’or, Kopp n’a pas ménagé son ancien protégé qu’il a soutenu à ses débuts pour lancer sa carrière. Selon ses dires, le différend découle d’un “manque de respect” de la part de Damso, qui aurait “pété les plombs”, se serait associé à son ancienne manageuse et aurait agi “comme s’il n’avait jamais existé”.

Booba, qui a occupé les rôles de directeur artistique et de producteur pour l’album “Lithopédion” de Damso, a confié qu’il n’avait plus aucun contact avec l’artiste bruxellois. Il a souligné, avec amertume, que le belge avait annoncé la sortie de son album sans même l’en informer, soulignant “l’état d’esprit du gars” et qualifiant ce comportement de “manque de respect incroyable”.

Selon Booba, Damso aurait également “lâché ses gars du début” et son ancienne manageuse, et se serait “lâché lui-même”. Booba a également révélé que Damso souhaitait initialement sortir le morceau “Julien” en single et le clipser avec des associations, une décision que Booba critique en affirmant que le morceau “ne dénonce rien”.