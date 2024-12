Liza Monet tacle Dinos, “ses rimes à la con”

Le média Raplume a récemment diffusé la deuxième édition de son événement, mettant en scène les performances de La Mano 1.9, Jolagreen 23 et Dinos. Durant son freestyle, Dinos a mentionné Liza Monet, ce qui a provoqué une réaction immédiate et virulente de la rappeuse.

Après la sortie de son projet “Hiver à Paris” il y a environ deux ans, Dinos a dévoilé son nouvel album, “Kintsugi”, en novembre dernier. Cet opus a reçu un accueil favorable auprès des auditeurs. Le rappeur de La Courneuve a d’ailleurs commenté les critiques antérieures à son encontre à l’occasion de la parution de ce projet en déclarant : “Aucune grande déclaration disant que c’est l’album de ma vie, aucun marketing mystère ou énigmatique, aucune hypocrisie non plus, j’ai compris que beaucoup n’ont pas aimé HAP, donc j’ai travaillé pour faire de la bonne musique, me renouveler, tout ça rend humble et parfois l’humilité ça fait du bien”.

La rappeuse Liza Monet très remontée contre Dinos après sa pique, elle le fait savoir

Dans le cadre de la promotion de “Kintsugi”, Dinos a participé au Freestyle Raplume All Stars. C’est lors de cette performance qu’il a lancé une pique à Liza Monet en rappant : “Discret sur les tass qu’on serre, trois quatre concerts payent la taxe foncière. Baby est jalouse comme Liza Monet, elle veut savoir ya qui dans ma liste d’abonnés. J’rêve de Mélissa pas de Liza Monet“.

Cette punchline n’est pas passée inaperçue auprès de Liza Monet, qui a rapidement réagi sur X en publiant : “Je comprend pas pourquoi Dinos a fait ça, je le connais même pas je l’ai jamais croisé de ma vie le mec vend des million de disque et c’est moi qu’il a choisi pour ses rimes à la con ?“. Dans un tweet supprimé depuis, la rappeuse a ajouté : “De même pour Damso, d’ailleurs Dinos si tu passes par ici tu dis que je suis pas à ton goût et que je suis jalouse, demande à ton producteur ce qu’il s’est passé en 2014 (…) Tous les rappeurs qui ont un blaze qui commence par D me détestent c’est très bizarre ce fléau la secte des DAMNÉS / DÉMONS / DIABLES”. À l’heure actuelle, Dinos n’a pas encore répondu publiquement aux accusations de Liza Monet.