Malik Bentalha se confie sur le pire de sa carrière, “Je me suis fait escroquer”

« Moi j’me suis fais escroqué par un producteur… » confesse Malik Bentalha sur l’un des pires choix de sa carrière qu’il l’a terriblement affecté à ses débuts.

En pleine tournée promotionnelle pour son spectacle “Nouveau Monde”, Malik Bentalha s’est ouvert sur une période difficile de sa vie : l’escroquerie dont il a été victime de la part de son ancien producteur.

Les mésaventures de l’humoriste après sa connexion avec Jamel Debbouze !

Après quatre ans d’absence et un épuisement professionnel important, Malik Bentalha est de retour sur scène. Outre son témoignage transparent sur sa dépression, l’humoriste a également évoqué une expérience douloureuse : une arnaque orchestrée par son ancien producteur. Lors d’une apparition sur la chaîne CKO, il a relaté son parcours après sa collaboration avec Jamel Debbouze : “J’ai ensuite travaillé avec un autre producteur qui m’a fait miroiter de nombreuses opportunités, avec des promesses telles que ‘Tu viens avec moi, il va se passer ceci, il va se passer cela'”.

Il a expliqué comment ce producteur avait réussi à le convaincre, profitant de sa jeunesse et de son inexpérience, il y a plus de dix ans. Les promesses initiales se sont avérées vaines, les échéances étant constamment repoussées, créant une situation frustrante et décevante.

Malik Bentalha trompé par un producteur !

Lors d’une interview accordée à Nico Colombien, Malik Bentalha a approfondi le récit de cette escroquerie. Il a décrit comment le producteur lui faisait miroiter des collaborations prestigieuses pour le convaincre de le suivre : “Il me sortait des trucs de fou“. Il a partagé une anecdote marquante : lors d’un repas, le producteur a laissé son téléphone sur la table et a reçu un appel d’un contact improbable. “Et là, le fameux appel avec un nom introuvable. Mais je me suis dit, avec le recul, qu’il n’avait pas dosé. Il est allé sur un nom de fou et il me parle, il me dit : ‘Non mais c’est vrai que là, j’ai pas mal de projets…'”, Malik Bentalha a alors découvert le nom affiché à l’écran : Roger Federer.

L’humoriste a ironisé sur l’audace du producteur, suggérant qu’il aurait pu choisir un nom moins prestigieux et donc moins suspect, “Il aurait pu canaliser, tu vois, envoyer un Jean-Luc Reichmann, envoyer un truc, tu vois.” Il a décrit sa réaction, alors âgé d’une vingtaine d’années, face à cette mise en scène : “Moi, je suis devant comme ça, tu sais, j’ai 20 piges”.

Après la conversation téléphonique, Malik Bentalha a interrogé le producteur sur sa relation avec Roger Federer, ce à quoi ce dernier a répondu : “Oui, parce qu’on est dans des affaires ensemble et tout”. Naïvement, il a alors cru à cette improbable connexion et a partagé cette information autour de lui, avant de réaliser la supercherie.