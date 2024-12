Multimilliardaire, Jul réalise un exploit inédit dans le rap français

Jul termine l’année 2024 en force, son nouvel album « Inarrêtable » vient d’être certifié disque d’or avec plus de 50 000 ventes en deux semaines, le projet a également pris la première place du Top Albums de la semaine en comptabilisant 16 827 équivalents ventes pour sa deuxième semaine d’exploitation. Ce nouveau succès permet au rappeur marseillais de franchir un cap historique dans le rap français.

Jul multimilliardaire avec Spotify : Une première pour un rappeur français !

L’OVNI du rap français vient en effet de battre un nouveau record. En plus d’être le plus gros vendeur du rap français avec plus de 8 millions de ventes dans sa carrière, Jul est devenu ce dimanche le premier chanteur en France a dépassé le seuil des 10 milliards de streams sur Spotify, il intègre aussi le Top 225 des artistes les plus écoutés dans le monde sur l’application de streaming.

Sur Spotify, Jul cumule plus de 8 millions d’auditeurs mensuels, son titre le plus populaire sur la plateforme est “La Bandite” avec 175 millions d’écoutes, le single “Dans la lune” cartonne également en cette fin d’année avec au total plus de 64 millions de streams ainsi que les morceaux “Un jour, je l’aurai” avec 9,7 millions de streams et “Capata” avec 4 millions d’écoutes extraits de son dernier album « Inarrêtable ».