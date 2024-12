PNL perpétue la tradition des cadeaux de Noël dans leur quartier des Tarterêts

Le groupe de rap PNL, composé des frères Ademo et NOS, a renouvelé sa traditionnelle distribution de cadeaux de Noël dans son quartier d’origine, les Tarterêts, à Corbeil-Essonnes. Cette initiative, devenue une coutume depuis plusieurs années, témoigne de l’attachement du duo à sa communauté.

Le groupe PNL a organisé une distribution de cadeaux dans le quartier des Tarterêts

Bien que l’attente d’un nouvel album de PNL persiste, leur engagement envers les Tarterêts reste constant. Chaque année, à l’approche des fêtes, ils offrent des présents aux habitants, et l’année 2024 n’a pas fait exception. Cette démarche vise à apporter de la joie et du réconfort, tout en rappelant les racines des deux artistes et en leur permettant, sans doute, de renouer avec leurs souvenirs d’enfance.

Depuis la sortie de leur dernier album “Deux frères” en avril 2019, qui a succédé aux succès de “Le monde chico” et “Dans la légende”, PNL a maintenu cette tradition de générosité.

Accompagnés de leur équipe, Que La Famille (QLF), ils ont gâté les enfants des Tarterêts avec une variété de présents. Parmi les cadeaux offerts, on a pu observer des consoles PlayStation et des téléphones pour les adolescents, ainsi que des peluches pour les plus jeunes.