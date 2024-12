Rohff accuse Booba de faire de la musique pour les prépubères

Booba et Rohff ne visent pas le même public selon ce dernier. Dans le contexte d’une rivalité persistante entre Roh2F et B2Oba, marquée par des échanges sur les réseaux, Housni a récemment clarifié les différences fondamentales entre leurs approches musicales lors d’une interview au Lamal Show.

Quelques mois après la sortie de son album “FITNA”, un projet incluant des collaborations avec des artistes tels que Lino, Le Rat Luciano, Big Ali et AP, Rohff a vu Booba réagir à son œuvre. Bien que la vidéo de Booba ait été rapidement retirée, elle a suscité de nombreuses réactions en ligne.

Rohff distingue son style musical de celui de Booba et critique son public cible

Au cours de l’interview, Rohff a souligné qu’il ne considérait pas Booba comme un concurrent direct sur le plan musical, expliquant qu’ils s’adressaient à des publics distincts. Il a affirmé que Booba produisait un “rap pour les prépubères”, tandis que sa propre musique, notamment l’album “FITNA”, était destinée à un public plus mature, comprenant des “trentenaires, quarantenaires et au-dessus, des gens éveillés”.

Rohff a critiqué les clashs de Booba, les jugeant orientés vers un public de moins de 18 ans, et a fait allusion à des comportements de ce dernier envers des jeunes femmes mineures. Il a également mis en avant sa capacité à créer de longs morceaux complexes, comme ceux présents sur “FITNA” (dont un morceau de 14 minutes), une aptitude qu’il estime Booba incapable d’égaler.

Selon Rohff, les critiques de Booba envers son travail seraient motivées par un besoin de “se consoler” et de “se soulager de quelque chose qui le froisse”, car il ne pourrait pas reproduire ce type de morceaux. Il a conclu en affirmant que chacun avait le droit de faire son rap et que les critiques de Booba étaient déplacées et motivées par la frustration.