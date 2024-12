Booba adresse un nouveau message à Damso, “’il a volé et abandonné”

Les piques de Booba contre Damso continuent de faire rage. Après avoir évoqué leur conflit lors d’une interview accordée à CKO, le rappeur du 92 a une nouvelle fois attaqué son ancien protégé sur les réseaux sociaux.

Invité sur la chaîne YouTube de CKO, Booba est revenu sur les origines de sa dispute avec Damso. Selon lui, tout a commencé lorsque le titre “Macarena” a rencontré un succès fulgurant : “La querelle vient d’un manque de respect où le mec pète les plombs, il se met avec son ancienne manageuse et il fait comme si on n’avait jamais existé”, a-t-il déclaré. Le rappeur accuse Damso d’ingratitude et de manque de respect envers ceux qui l’ont aidé à se faire un nom.

Booba dézingue Damso sur CKO : Les révélations chocs

Le 25 décembre, Booba a poursuivi son offensive en partageant une interview de Damso, qu’il a accompagnée d’un commentaire acerbe. Le rappeur du 92 a notamment reproché à Damso d’avoir trahi ceux qui l’entouraient, évoquant ses anciens collaborateurs, son label et même sa manageuse. “Un très grand mythomane ce garçon… Tout se paye… Il fait l’autiste pour éviter de faire face à la vérité”, a-t-il lancé. “Ce fameux grenier oui. Un travail d’équipe avec tous ses gars qu’il a volés et abandonnés sur le champ. Il a ensuite trahi le 92i, il a ensuite trahi Universal et il a trahi sa manageuse et aujourd’hui il se trahi lui même avec ce mystérieux personnage fabriqué de toutes pièces avec un look très incertain et un voyage en camping car imaginaire parsemé de jeûnes de paroles. Un très grand mythomane ce garçon… Tout se paye… Il fait l’autiste pour éviter de faire face à la vérité. Il n’ira dans aucun média qui pourrait lui poser les vraies questions comme CKO ENT l’ont fait avec moi.” a écrit Booba sur Twitter pour tenter d’interpeller son rival.

Ces nouvelles attaques de Booba envers Damso viennent relancer une guerre des mots qui semble loin de s’apaiser. Les fans des deux rappeurs sont divisés, certains prenant parti pour l’un ou pour l’autre, tandis que d’autres préfèrent rester neutres.