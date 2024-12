Rohff riposte aux détracteurs sur ses certifications

Rohff réaffirme sa position face aux récentes critiques concernant ses certifications. Entre les échanges avec Booba et la sortie de son titre percutant “Tout éteindre”, l’ex-membre de la Mafia K’1 Fry démontre une fois de plus sa présence incontournable sur la scène rap.

Cette fois, le débat porte sur les allégations concernant le nombre de ses certifications. Face aux moqueries de Booba sur un prétendu manque de distinctions, Rohff a choisi de clarifier la situation. Par le biais d’une story Instagram, il a mis en lumière les chiffres impressionnants de ses anciens albums, tout en soulignant un facteur crucial : les critères d’attribution des certifications ont considérablement évolué avec l’essor du streaming.

“Mes premiers albums chient encore des royalties”

Mes premiers albums génèrent encore des revenus considérables, a-t-il affirmé. Housni rappelle qu’à son époque, l’obtention d’un disque d’or nécessitait 100 000 ventes, contre 50 000 aujourd’hui. Cette déclaration souligne la performance de ses œuvres dans un contexte commercial bien plus contraignant qu’actuellement. Il démontre son palmarès avec des nombreux disques d’or et de platine ainsi que les chiffres de ses ventes d’albums.

Pour étayer ses arguments, le rappeur du 94 a partagé les certifications obtenues par ses projets les plus marquants, confirmant ainsi son influence majeure dans l’histoire du rap français. Fort de titres devenus cultes et d’une longévité exceptionnelle, Rohff prouve qu’il est toujours prêt à se manifester avec force et à rappeler son impact indéniable sur le paysage musical.

Le message est clair : le rappeur ne compte pas se laisser déstabiliser par les critiques, notamment celles de son rival. Et avec “Tout éteindre”, il démontre qu’il est loin d’avoir dit son dernier mot.