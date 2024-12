“Un couple maléfique, une polygamie dissimulée”, Booba dézingue Gims et Demdem

Après avoir évoqué la séparation supposée de Gims et Demdem, Booba a multiplié les attaques virulentes à l’encontre de son rival, ne reculant devant aucune accusation.

Dans une série de publications incendiaires sur X, Booba a partagé des captures d’écran de messages publiés par Demdem, laissant entendre que leur couple connaissait des difficultés. Il a notamment relayé un message dans lequel cette dernière évoquait les difficultés rencontrées par les femmes fortes dans les relations amoureuses, une déclaration laissant supposer une possible rupture avec Gims.

Ces révélations ont été l’étincelle qui a mis le feu aux poudres. Booba en a profité pour lancer une véritable diatribe contre Gims, l’accusant de polygamie, d’adultère, de sorcellerie et même de blanchiment d’argent. Le rappeur du 92 a également évoqué des affaires personnelles de l’ancien membre de la Sexion D’Assaut, allant jusqu’à insulter sa famille.

“Un couple emblématique, maléfique, malsain, une polygamie dissimulée, de l’adultère, de la sorcellerie au Maroc, du blanchiment d’argent à travers des projets immobiliers, de la corruption, ils insultèrent ma petite fille, prièrent Dieu pour ma destruction… Mesdames messieurs…” commente Booba concernant le couple Demdem et Gims en relayant un audio compromettant de son rival avant d’en remettre une couche pour l’avertir qu’il ne craint pas d’être poursuivi en justice, “Attaque-moi en justice, grand fdp que tu es. On plie pas ici”.

La rivalité entre Booba et Gims remonte à plusieurs années. Les deux artistes se sont affrontés à de nombreuses reprises sur les réseaux, se livrant à des insultes et des provocations en tout genre, les raisons de cette animosité sont multiples.

On a tout deja c comme si c etait fait #sadump

— Booba (@booba) December 26, 2024