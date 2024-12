Bianca Censori : découvrez ses tenues très osées de l’année avec Kanye West

Les looks les plus choquants de Bianca Censori avec Kanye West en 2024

Bianca Censori, connue pour ses tenues audacieuses, a encore une fois fait sensation en 2024 avec des looks particulièrement provocateurs. L’épouse de Kanye West a multiplié les apparitions remarquées, notamment lors de la Fashion Week de Milan où elle a ébloui les photographes avec un justaucorps triangulaire.

Ses choix vestimentaires, souvent jugés extrêmes, n’ont pas manqué de faire réagir. Cependant, Bianca semble ignorer les critiques et continue d’afficher un style vestimentaire audacieux et provocateur. Parallèlement, Kim Kardashian, l’ex-femme de Kanye West, semble s’être inspirée du style de son ancienne belle-sœur.

Les deux femmes partagent des traits physiques similaires et des goûts vestimentaires qui se rapprochent de plus en plus. De nombreux observateurs ont souligné ces similitudes, accusant Kim de “copier” le style de Bianca.

La femme de Ye se serait inspirée de Kim Kardashian !

En 2024, Bianca Censori a continué à repousser les limites de la mode avec des looks provocateurs, allant du body transparent aux tops plongeants. Parmi ses apparitions les plus remarquées, on peut citer son apparition au défilé Marni à la Fashion Week de Milan, où elle portait un justaucorps noir triangle.

Elle a également fait sensation à Las Vegas avec un soutien-gorge minuscule et un short en latex, ainsi qu’avec une tenue encore plus audacieuse, se couvrant uniquement d’un bandeau de fourrure. Bianca n’a pas hésité à expérimenter des looks avant-gardistes, comme un masque de cuir et une tenue quasi-nulle. Elle a également opté pour des ensembles en latex et des bodys transparents, souvent assortis aux tenues de Kanye West.

Depuis son mariage avec Kanye West, Bianca a suscité l’intérêt des médias et du public. Certains observateurs ont remarqué que Kim Kardashian, l’ex-épouse de Kanye, semble reprendre le style vestimentaire osé de Bianca. Kim aurait adopté des looks similaires, notamment en portant des balaclavas, des fausses fourrures et des collants blancs transparents.