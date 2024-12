Booba balance des tacles à Sadek, Gims, Maes et Gazo “le Chalgoumi du rap fr”

Plus personne ne peut stopper Booba dans ses clashs, il a encore relancé une salve d’attaques contre ses rivaux, cette fois-ci se sont Sadek, Gims, Maes et Gazo qui en ont fait les frais.

Booba ne mâche pas ses mots : Nouvelle salve d’attaques contre ses rivaux du rap français

C’est Gazo qui a particulièrement subi les foudres de Booba, il a multiplié les attaques personnelles, le qualifiant notamment de “Chalgoumi du rap français”. L’auteur de Drill FR a été la cible de nombreuses moqueries et insultes de la part du fondateur du 92i qui a affirmé, “En vrai de vrai lui il est juste dans le game pour humilier notre espèce…”.

Ce dernier a notamment diffusé des montages vidéo ridiculisant Gazo, ainsi que des captures d’écran de conversations privées alors que le rappeur de 30 ans n’a jamais ouvertement répondu à B2O même s’il fait un sous-entendu il y a quelques jours en affichant le classement du Top Singles avec ses titres aux premières places pour noter l’absence d’un morceau du DUC.

Gazo n’a pas été le seul à être visé par Booba, toujours sur le réseau social X, il a également piqué Sadek, Maes et Gims, les accusant de divers faits et les ridiculisant avec des vocaux compromettants ainsi que des montages vidéos. Concernant Gims, Booba se réjouit des rumeurs concernant sa rupture avec Demdem qui a posté un message énigmatique sur leur union et ne suit plus sur les réseaux, l’ancien leader de la Sexion D’Assaut.

“Maes, tu es bientôt à sec. On va célébrer.”, a ajouté Booba dans autre tweet pour interpeller Maes qui depuis l’annulation de son concert à l’Accor Arena se fait très discret. Au sujet Sadek, il l’a encore surnommé Porcinet avec une vidéo pour se moquer de lui dans laquelle il danse au milieu d’autres personnes.

Les raisons de cette série de clashs sont multiples. Certains pensent que Booba cherche simplement à faire parler de lui et à entretenir la polémique, dans une récente interview, il a confié sur le sujet être sincèrement en colère contre ses adversaires contre qui il a une certaine rancœur passée. Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : Booba sait comment se faire remarquer.

En vrai de vrai lui il est juste dans le game pour humilier notre espèce… @GazoMlg pic.twitter.com/0ezgof1PEf — Booba (@booba) December 29, 2024

Une p@&3 qui insulte les enfants et prie Allah pour la destruction des gens nous parle de bienveillance c’est vraiment touchant!!! pic.twitter.com/9Qudcmgjnb — Booba (@booba) December 30, 2024