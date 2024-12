Gims en duo improbable avec Gilbert Montagné

Gims se retrouve une nouvelle fois au centre de toutes les attentions ces derniers jours. Alors que sa collaboration inattendue avec Gilbert Montagné avait fait le buzz, c’est cette fois sa vie privée qui semble vaciller.

Demdem, la compagne de Gims, a récemment publié un message énigmatique sur les réseaux laissant présager une possible séparation. Ses mots, empreints de tristesse et de résignation, ont rapidement fait le tour de la toile et alimenté les rumeurs de rupture. Les fans du couple se demandent si leur histoire d’amour est bel et bien terminée. Booba, éternel rival de l’ancien membre de la Sexion D’Assaut, n’a pas manqué l’occasion de s’immiscer dans cette affaire. B2O a commenté la publication de Demdem pour se moquer de Gims tout en rappelant qu’il avait prédit la fin de leur couple.

Gims chante « on va s’aimer » avec Gilbert Montagné

Pour rappel, Gims avait également dernièrement fait parler de sa personne sur X en partageant une vidéo de lui en voiture avec Gilbert Montagné. Les deux artistes avaient interprété ensemble l’un des tubes de l’interprète de “Les Sunlights des tropiques“. Cette séquence insolite avait amusé les internautes et avait été largement partagée sur les réseaux sociaux.

Gims est un artiste qui suscite autant l’admiration que la controverse. Ses succès musicaux ne font aucun doute, mais ses prises de position et son comportement parfois excentrique ne laissent personne indifférent. Alors que l’avenir de son couple avec Demdem reste incertain, une chose est sûre : Gims ne risque pas de disparaître des radars de si tôt.