Naza se moque de son physique : « J’ai des fesses sur le dos »

Naza s’est confié à ses fans sur un sujet plus personnel : son combat contre l’obésité. Avec sa légendaire autodérision, l’artiste a partagé ses expériences passées, offrant ainsi un témoignage touchant et inspirant.

Naza : De l’autodérision à l’inspiration

Après s’être clashé gentllement avec Gradur sur X le jour de Noël, dans une récente story Instagram, Naza a évoqué avec humour les difficultés qu’il a rencontrées en raison de son surpoids. Il a décrit avec précision les complexes liés à son physique, notamment une anecdote amusante sur la forme de son dos.

Ces révélations ont suscité une vague d’émotion et d’admiration chez ses fans. « Regardez mon dos, c’est des fesses, il ressemble à des fesses. C’est-à-dire que j’ai des fesses en haut de mon dos. Tema mes bras je ressemblais à un dinosaure. » s’est exprimé avec dérision le chanteur en parlant de son ancien physique dans une story.

En se montrant vulnérable et partageant ses expériences personnelles, Naza a envoyé un message fort à sa communauté. Il a démontré qu’il était possible de surmonter ses complexes et d’accepter son corps tel qu’il est.