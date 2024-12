Rohff ne mâche pas ses mots contre Booba, “surcoté pour rien”

Rohff a encore relancé les hostilités en s’attaquant au dernier freestyle de Booba, réalisé dans le cadre de l’émission CKO. Le rappeur du 93 a publié une vidéo dans laquelle il se moque de l’interprétation de Booba, le qualifiant de “papy” et critiquant la qualité de son freestyle.

Rohff vs Booba : Un clash qui ne faiblit pas

Dans une story, Rohff s’est amusé à moquer le freestyle de Booba, le qualifiant de “éteint” et de “manque de souffle”. Le rappeur du 94 a également critiqué la durée du freestyle, la qualité de la production et même la pochette du single “Muay-Thaï”.

Rohff n’a pas hésité à utiliser un ton ironique et sarcastique pour exprimer son désaccord avec le travail de son rival. Il a notamment comparé Booba à un “papy” en difficulté respiratoire, ce qui n’a pas manqué de provoquer les réactions des internautes. « Freestyle trop court et éteint, on sent les drop et manque de souffle. 4,5/20 parce qu’il suit l’beat. […] Doit se mettre au travail », écrit Housni dans son message en ajoutant que son rival est surcoté pour rien avant de poursuivre dans une autre publication sur le visuel du morceau Muay-Thaï : « Et ça ose vanner les cover, la typo 1973 le rouge est éteint et la cover est délavée. La panthère c’est un pins ou un sticker ? Le son, une grande blague. ».

Avec ce nouvel épisode dans le clash entre les deux rappeurs français, il est difficile de dire si cette rivalité prendra un jour fin, mais une chose est sûre : tant que Booba et Rohff seront actifs dans le milieu du rap, leur conflit n’est visiblement pas prêt de s’arrêter.