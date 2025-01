Booba répond à Rohff, “smicar sans certif obsédé par le succès du 92i”

La guerre se poursuit ces derniers jours sans aucun répit entre Rohff et Booba, les deux rappeurs enchainent les attaques par publications interposées sur les réseaux. Après les récentes critiques d’Housni sur l’actualité musicale de B2O avec la parution de ses titres comme le freestyle CKO, le second nommé a décidé de répliquer.

“Aide les jeunes sert à quelque chose, ne pense pas qu’à toi”, Booba donne des conseils à Rohff !

La tension entre Booba et Rohff ne cesse de s’intensifier avec des nouveaux échanges acerbes sur les réseaux sociaux. Ces derniers mois tout a recommencé avec la sortie du dernier album, “Fitna” de Rohff. Booba, toujours prêt à relancer la machine à clashs, n’a pas manqué de commenter l’opus de son rival, déclenchant ainsi une nouvelle salve d’attaques dans une vidéo d’analyse de chaque titre du projet à la manière d’un Youtubeur. En réaction, Housni a vivement critiqué le dernier freestyle de B2O, le jugeant médiocre et trop court ainsi que sa dernière interview pour CKO.

Alors que chacun cherche à discréditer l’autre et à prouver sa supériorité, Booba a répondu aux propos de Rohff dans une série de tweets avec tout d’abord des images de ce dernier dans sa vie privée en train de faire un footing et les courses dans un supermarché avec le message, “tu cours où comme ça Housny? Tu fais les coucourses? Pour ton appartement de millionnaire ? FRAUDE! Fais-toi une camomille petit lève le pied, passe de bonnes fêtes avec le fiston.” avant d’affirmer que son rival ment sur sa fortune, qu’il n’est pas millionnaire, “Millionnaire hein?! Personne va te rafaler on rafale pas les clowns. On nous a juste envoyé ta vraie vie de smicar sans certif obsédé par le succès du 92i. Répare ton toît.”.

Booba a conclu les messages avec la liste de ses différents projets sortis en 2024 et le palmarès de ses certifications de l’année par le SNEP, “Prend exemple petit. Aide les jeunes sert à quelque chose, ne pense pas qu’à toi. Toi, ça marche plus. Réveille-toi. 2025, c’est ton année” a-t-il écrit en légende tout en s’adressant directement à Rohff.

.@rohff tu cours où comme ça Housny? Tu fais les coucourses? Pour ton appartement de millionnaire? FRAUDE! Fais toi une camomille petit lève le pied, passe de bonnes fêtes avec le fiston. 🙌🏾🦾🏴‍☠️ pic.twitter.com/KDeVBO2mqp — Booba (@booba) December 30, 2024

.@rohff Millionnaire hein?! Personne va te rafaler on rafale pas les clowns. On nous a juste envoyé ta vraie vie de smicar sans certif obsédé par le succès du 92i. Répare ton toît 😅. Quelle misère, quelle souffrance… pic.twitter.com/ANVKtNdCsC — Booba (@booba) December 31, 2024