Benzema remet en place sèchement un youtubeur sur ses origines algériennes

Ce n’est pas la première fois que Karim Benzema est confronté à des questions sur sa loyauté envers la France. Souvent accusé de ne revendiquer ses racines algériennes que lorsqu’il est critiqué en France, l’ancien joueur du Real Madrid a toujours fermement démenti ces accusations et vient de récidiver face aux remarques d’un youtubeur.

La réponse sans équivoque de Benzema à un Youtubeur sur ses origines !

Face à cette nouvelle attaque, Benzema a choisi de répondre de manière concise et directe, invitant son interlocuteur à “doser”. Cette réponse, tout en étant brève, a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux. C’est suite à une vidéo d’un créateur de contenu concernant Benjamin Mendy au Sénégal, il critique Nasri, Fékir et Karim Benzema ce qui a interpellé l’attaquant français. “Ils n’ont pas calculé leur pays d’origine pendant toute leur carrière et c’est seulement après s’être fait cracher dessus par l’équipe de France, par les médias français qu’ils ont commencé à se dire qu’ils ont des origines africaines” déplore le Youtubeur dans la séquence.

“Ils ne voulaient pas choisir la sélection algérienne car la sélection n’était pas suffisamment forte à l’époque.”, poursuit-il au sujet du choix de la sélection sportive de Benzema, Nasri et Fékir. Karim a eu écho de cette déclaration et cela l’a passablement agacé, « Faut doser mon pote, tu l’ouvres un peu trop. Reste concentré », a répliqué le joueur pour recadrer le youtubeur.

Né à Lyon d’un père algérien, Karim Benzema a toujours revendiqué fièrement ses deux cultures. Cependant, cette double appartenance a parfois été source de débats concernant son choix sportive en faveur de l’équipe de France.