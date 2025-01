Booba enfonce Gims sur son concert du réveillon, “il n’a pas d’âme”

En 2021, Gims avait suscité la polémique en appelant les musulmans à ne pas célébrer le Nouvel An. Ce message avait rapidement fait débat au point de déclencher une polémique, mais à l’occasion du réveillon pour le passage à 2025, le mari de Demdem a participé aux festivités du Nouvel An. Cette contradiction n’a pas échappé à Booba, il s’est empressé de la mettre en avant pour railler son rival.

Booba et Gims : Une rivalité qui ne s’éteint pas pour débuter 2025 après le concert de la nouvelle année !

Booba n’a pas hésité à utiliser des termes particulièrement virulents pour qualifier Gims, l’accusant d’hypocrisie, de mensonge et de malhonnêteté. Il a également remis en cause la sincérité de ses croyances religieuses dans plusieurs publications sur X. “On ne le répètera jamais assez, cet homme est un menteur malfaisant prêt à tout pour une pièce. Il ne montre jamais ses yeux, car il n’a pas d’âme” décrit tout d’abord Booba dans un tweet en réponse au message du JDD dans lequel il rappelle que Gims appelait «les muslims» à ne pas fêter le Nouvel An il y a quelques années et qu’il vient d’assurer un concert aux Champs-Élysées dans la nuit de ce 31 décembre au 1ᵉʳ janvier pour célébrer la nouvelle année.

Habitué à ne rien laisser passer à ses ennemis, Booba en a remis une couche en ressortant les images de l’ancienne vidéo de Gims en train d’expliquer qu’il faut arrêter de lui souhaiter la bonne année et qu’il demande aux “muslims” de ne pas célébrer le réveillon, une déclaration en contradiction avec sa performance sur les Champs-Élysées pour la “Grande Soirée du 31” l’émission diffusée sur France 2 dans la soirée de mardi dernier. “L’Imame Coco Chanel. Il a cité les Compagnons carrément. Y partait en croisade le frérot, prêt à en découdre avec le général “Bonne année”. Lunettes noires casquette en velours d’agneau ciel étoilé Snapchat, c’est vraiment le gars de chez TF1 qu’il pense être.”, commente Booba pour piquer Gims afin de démontrer l’incohérence de son discours à cette époque.

Face aux critiques à son encontre depuis le 31 décembre, Gims n’a pas donné de réponse et ne s’est pas justifié sur son changement de position sur la nouvelle année, mais comme Booba, les internautes n’ont pas manqué sur les réseaux de le tacler.

