Rohff dégomme encore Booba, “Tu rêves de me faire assassiner”

Booba et Rohff se lancent des piques et des insultes à tour de rôle. Récemment, c’est Rohff qui a relancé les hostilités en critiquant sévèrement le dernier freestyle de Booba avant d’en remettre une couche pour accabler son rival.

“C’est compliqué de clasher Rohff “, Nouvelle attaque de Rohff contre Booba !

Dans une interview accordée au Lamal Show, Rohff a comparé son style musical à celui de Booba, affirmant que ses morceaux s’adressaient à un public plus mature. Il a ensuite critiqué le dernier freestyle de son rival, le qualifiant de “texte vide et immature“. Le rappeur du 94 n’a pas hésité à pointer du doigt les faiblesses techniques de Booba, notamment son flow et son choix de mélodies.

Rohff est allé encore plus loin en accusant Booba d’avoir des complexes d’infériorité et de chercher à l’intimider. Il a également évoqué des rumeurs selon lesquelles son ennemi aurait tenté de le faire agresser. “Ben alors Booba tes complexes d’infériorités te dépassent à ce point ? Tout éteindre t’a fait si mal ? Tu m’as envoyé un détective dans l’94 ? Un tueur à gage ? Ou un de tes fanatiques marin d’eau douce du coin qui te cause par DM ? Tu veux que j’lève le pied ? C’est compliqué de clasher Rohff hein ?” lâche tout d’abord Rohff dans son message avant de poursuivre, “Y’a qu’une rafale qui peut m’arrêter petit. Tu rêves de me faire assassiner comme ton partenaire d’orgie Sean Diddy Combs a fait à Tupac hein ? Ou tu cherches juste à m’intimider avec tes photos de paparazzi ?’ puis de conclure “Vas-tu aller jusqu’au bout de tes rêves ? Essaye déjà d’aller jusqu’au bout de ton freestyle tuba de 46 secondes sans drop et sans play-back Vieux cancre”.

Cette nouvelle escalade de la guerre entre Rohff et Booba prouve qu’aucun des deux rappeurs n’est prêt à en rester là et qu’ils ne sont pas près de régler leur différend en ce début d’année 2025.