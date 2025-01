Booba réplique et démolit Rohff, “gros haineux, éternel loser”

Découvrez le dernier clash entre Booba et Rohff après la sortie de “Këur”. Critiques acerbes, réponses piquantes, le duel continue.

Même en 2025, les tensions entre Booba et Rohff ne faiblissent pas. À chaque nouvelle sortie musicale, les deux rappeurs multiplient les piques et alimentent une rivalité devenue légendaire. Cette fois, c’est la sortie du morceau Këur de Booba qui a déclenché une nouvelle salve de critiques de la part de Rohff.

Quelques jours après que Booba a dévoilé deux nouveaux titres, Freestyle CKO et Këur, Rohff n’a pas tardé à donner son avis sur ce dernier morceau. Fidèle à son habitude, le rappeur du 94 a utilisé les réseaux sociaux pour exprimer son mépris, qualifiant le morceau d‘« énième daube auditive ».

Rohff s’attaque à “Këur” et ne mâche pas ses mots

Dans une longue publication, Rohff n’a pas manqué de se moquer du style musical de Booba, l’accusant de manquer de créativité et de réutiliser les mêmes recettes depuis une décennie. Il écrit notamment : “Entre l’électro, la zumba et les chants de Père Noël, il est temps d’apprendre à écrire et rapper sérieusement.”. Housni n’a pas non plus épargné la cover de Këur, qu’il a comparée à une “serviette de plage”. Une critique acerbe qui reflète bien la rivalité tenace entre les deux artistes.

Non content de s’arrêter là, Rohff a poursuivi ses critiques avec un second message, encore plus virulent. Il a attaqué Booba sur des aspects personnels, insinuant que son rival était en perte de vitesse : “Tu vieillis mal, t’es tout maigre. T’as plus d’inspiration, tu récupères tout. Tu n’as que Twitter pour vanner, comme un enfant attardé.”. Ces propos, empreints de sarcasme, montrent à quel point la relation entre les deux rappeurs reste conflictuelle.

La réponse cinglante de Booba

Comme à son habitude, Booba n’a pas laissé passer les attaques de Rohff. Toujours prompt à répondre, B2O a utilisé son compte sur le réseau X (anciennement Twitter) pour répliquer. Dans une publication tranchante, il a qualifié son rival de “loser éternel”, affirmant qu’il était toujours “inférieur” aux autres figures majeures du rap français : “Rohff gros haineux depuis la nuit des temps éternel loser. Tu es inférieur petit tu l’as toujours été. Inférieur à Kery inférieur au 113 inférieur à Ikbal.”.

L’ex-membre du groupe Lunatic a ensuite poursuivi sur sa lancée, “T’es en guerre avec tous ceux avec qui tu as commencé. T’as gardé aucun ami tellement tu es mauvais et mégalomane. Continue à commenter mes exploits.”. Des mots lourds de sens qui montrent que la rivalité entre les deux artistes est loin de s’éteindre.

Ce nouvel épisode dans le duel Booba-Rohff montre que leur rivalité ne faiblit pas. Chaque sortie musicale ou déclaration sur les réseaux sociaux semble raviver les tensions. Si Rohff a récemment critiqué la qualité musicale de Booba, ce dernier semble plus déterminé que jamais à défendre son statut. Nul doute que Rohff ne restera pas silencieux face à cette nouvelle réponse. Les prochains jours pourraient bien nous réserver de nouvelles surprises.