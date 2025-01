Kanye West partage une vidéo osée de Bianca Censori pour fêter ses 30 ans

Kanye West célèbre l’anniversaire de Bianca Censori avec une vidéo intimiste.

Kanye West a célébré le 30e anniversaire de son épouse, Bianca Censori, en partageant une vidéo intime sur les réseaux sociaux. La vidéo en noir et blanc montre Bianca dans un bain, dévoilant ses courbes.

Le couple a choisi de fêter cet événement dans un luxueux resort aux Maldives, connu pour son tarif exorbitant de 6000 dollars la nuit. Après avoir passé le Nouvel An sur une île privée, Kanye West et Bianca Censori ont profité des activités proposées par l’hôtel, notamment des villas privées et des services haut de gamme.

Kanye West a également organisé un DJ set privé pour l’anniversaire de sa femme, surprenant les convives en jouant un morceau de Taylor Swift, avec qui il entretient une rivalité bien connue. Malgré la pluie, le couple a pu profiter de moments de détente, Kanye West s’adonnant notamment à des parties de jeux vidéo.

La vidéo de Bianca Censori dans le bain a rapidement fait le tour des réseaux, ce geste intimiste témoigne de l’amour que Kanye West porte à son épouse et de leur désir de partager des moments privilégiés avec le public.