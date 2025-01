Lil TJay met un coup de pression à Offset

De l’autre côté de l’Atlantique, Offset, ex-membre des Migos, est au cœur d’un nouveau scandale. Après avoir récemment attiré l’attention avec des tensions en France suite à une altercation contre l’équipe de Gazo lors de son séjour à Paris, Offset se retrouve impliqué dans une querelle avec Lil TJay.

Lil TJay a révélé sur Instagram qu’Offset lui devrait 10 000 dollars. Avec une capture d’écran de leur conversation, Lil TJay a écrit : “Ne prêtez jamais d’argent à Offset, il est fauché LOL.” et “Je suis à New York en ce moment. Viens me frapper, petit clown”. Les messages ont rapidement enflammé la rivalité entre eux, alimentant les spéculations sur l’état financier d’Offset.

Offset, connu pour son caractère bien trempé, a réagi avec une menace explicite : “Je suis à New York en ce moment. Viens me frapper, petit clown.”. Cette réponse montre à quel point les tensions sont vives entre les deux rappeurs. Alors que Lil TJay semble déterminé à récupérer son argent, Offset n’hésite pas à jouer la carte de la confrontation directe.

Cette affaire montre une fois de plus à quel point le monde du rap est propice aux rivalités. Que ce soit en France ou aux États-Unis, les artistes semblent prêts à tout pour défendre leur honneur, même au détriment de leur image publique en réglant des comptes en musique ou sur les réseaux.