P. Diddy moqué par Nikki Glaser dans une blague obscène

L’humoriste américaine Nikki Glaser a suscité une vive controverse lors de son monologue d’ouverture des Golden Globes 2025. En effet, la comédienne a choisi de faire une blague sur l’affaire judiciaire impliquant le rappeur P. Diddy, actuellement en détention provisoire pour de multiples accusations de violences sexuelles.

Alors qu’elle évoquait le film “Challengers” avec Zendaya, Nikki Glaser a lancé : “Ce film était sexuellement plus chargé que la carte de crédit de Diddy“ avant d’ajouter devant le pubic mort de rire, “la soirée d’après-cérémonie ne sera pas aussi sympa cette année… fini l’huile pour bébé”. Cette référence directe aux perquisitions menées au domicile du rappeur, où de nombreuses bouteilles de lubrifiant et d’huile pour bébé ont été retrouvées, a provoqué un malaise dans la salle.

Si une partie du public a ri à cette blague, de nombreux téléspectateurs et internautes ont vivement critiqué l’humoriste, jugeant sa blague déplacée et irrespectueuse envers les potentielles victimes de P. Diddy. Certains ont souligné que plaisanter sur de telles accusations était en mauvais goût et minimisait la gravité des faits reprochés au producteur de musique.

Pour rappel, P. Diddy, arrêté en septembre 2024, est accusé de trafic à des fins d’exploitation sexuelle, d’extorsion et de transport de personnes pour prostitution. Le rappeur attend actuellement son procès, prévu pour le printemps 2025 devant un tribunal fédéral.

