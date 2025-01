Cédric Doumbé : sa revanche contre Baki s’annonce explosive avec ce changement majeur

Même si le PFL n’a toujours annoncé aucune date officielle pour la revanche entre Cédric Doumbé et Baki prévue pour le deuxième trimestre de 2025 selon les dires du premier nommé, ce second combat entre les deux athlètes français de MMA va prendre une nouvelle dimension suite à l’annonce du Professional Fighters League d’un important changement de règle pour les combattants.

Le PFL lève l’interdiction des coups de coude : Un tournant pour la revanche entre Cédric Doumbé et Baki !

Le Professional Fighters League (PFL) a annoncé une décision qui va bouleverser le monde des arts martiaux mixtes : les coups de coude seront désormais autorisés dans tous ses événements. Cette décision marque un tournant majeur pour l’organisation, qui se rapproche ainsi des règles de l’UFC et d’autres promotions. Pendant longtemps, le PFL a été critiqué pour son règlement strict interdisant les coups de coude. Cette décision était motivée par le format en tournoi de la ligue, qui exigeait une récupération rapide entre les combats. Les coupures provoquées par les coudes, souvent profondes et difficiles à soigner, pouvaient compromettre la participation des combattants aux rounds suivants.

Cependant, face aux demandes des fans et des combattants, le PFL a finalement décidé de lever cette restriction. Cette évolution s’explique par plusieurs facteurs : L’évolution des règles dans le MMA, la plupart des grandes organisations autorisent désormais les coups de coude. Les progrès de la médecine sportive avec des techniques de soins ont évolué, permettant de traiter plus rapidement les blessures ainsi que la demande persistante des fans, les spectateurs souhaitent voir des combats toujours plus spectaculaires. Cette nouvelle règle va considérablement modifier la dynamique des combats. Les coups de coude, réputés pour leur puissance et leur capacité à ouvrir des plaies, offrent aux combattants une nouvelle arme. On peut s’attendre à voir des stratégies de combat évoluer, avec davantage d’échanges rapprochés et de phases de ground and pound.

Le combat revanche entre Cédric Doumbé et Baki sera encore particulièrement plus intéressant à suivre avec ce changement de règle. Doumbé, connu pour son striking puissant, pourra désormais intégrer les coups de coude à son arsenal. De son côté, Baki, qui excelle dans le grappling, devra adapter sa stratégie pour contrer cette nouvelle menace alors que les fans français de MMA sont toujours dans l’attente de l’officialisation de ce combat.