Gims accusé d’avoir produit l’un de ses hits pour sa maitresse, Booba balance tout

Ça balance les dossiers ! En couple avec Demdem depuis plusieurs années, Gims aurait écrit l’un de ses tubes de l’année 2024 pour sa maitresse, selon les révélations de Booba qui ne manque jamais une occasion de s’en prendre à son rival.

La relation entre Gims et Demdem, qui semblait solide depuis plus de vingt ans, serait-elle en péril ? C’est en tout cas ce que laisse entendre un récent message mystérieux de la compagne du rappeur et que soutient Booba depuis quelque temps, ce dernier vient d’ailleurs de lancer une nouvelle bombe sur les réseaux contre son ennemi.

Gims au cœur d’une nouvelle polémique sur sa vie privée : Booba accuse le rappeur d’infidélité

Le fondateur du 92i assure que le tube “Sois pas timide“ de Gims qui cumule plus de 110 millions d’écoutes sur Spotify et figure dans le classement des morceaux les plus écoutés en streaming en France sur l’année 2024, n’aurait pas été écrit pour Demdem, comme l’avait pourtant assuré l’interprète dans une interview dans laquelle il parle de la conception de ce single. Selon Booba, cette chanson serait en réalité dédiée à une autre femme, ce qui laisserait supposer que Gims aurait eu une aventure extraconjugale.

Lors de la sortie de “Sois pas timide”, Gims avait confié que cette chanson était inspirée de sa relation avec Demdem. Ces révélations avaient ému les fans du couple, qui voyaient dans cette chanson une déclaration d’amour. “Elle écoute le son, elle était en train de danser. Naturellement, elle n’avait pas le faire parce qu’elle est timide.”, avait en effet décrit Gims sur l’enregistrement de ce hit et la scène lorsque Demdem a fait irruption dans le studio puis découvre le morceau. “Il y avait déjà la notion de timide, c’est juste qu’elle est venue sublimer la chanson.”, avait-il précisé.

Cependant, Booba a semé le doute en affirmant que Gims entretenait une relation avec une autre femme en parallèle de son mariage, il a notamment souligné le fait que l’interprète de Bella et Demdem ne se suivaient plus sur les réseaux sociaux, un signe qui ne trompe pas selon lui avant de remettre en question l’authenticité de la relation entre le couple en démontrant que “Sois pas timide” n’est écrit par le rappeur pour sa compagne, mais une autre femme à l’aide d’une vidéo compromettante avec la légende, “On trouve de tout. Cette année, c’est la tienne marabout !“.