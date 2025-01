Quand les rappeurs s’en prennent à Jean-Marie Le Pen

Le décès de Jean-Marie Le Pen vient d’être annoncé par l’AFP ce mardi 7 janvier 2025, le fondateur du Front National était âgé de 96 ans. “De ce chagrin, tu ne pourras pas me consoler. À Dieu Papa” a réagi sur X, sa fille, Marie-Caroline Le Pen.

Dans l’histoire du rap français, des nombreux rappeurs français se sont attaqués à l’ancien leader de l’extrême droite dans leurs morceaux, notamment dans les années 2000. Les voix s’étaient particulièrement élevées contre Jean-Marie Le Pen après 2002 suite à l’élection présidentielle française lorsqu’il avait atteint le second tour en devançant Lionel Jospin avant de perdre largement face à Jacques Chirac, ce dernier avait emporté l’élection avec 82,21 % des suffrages.

En 1998, le groupe Ideal J avec Kery James a été l’un des premiers à cibler directement l’ancien patron du FN dans le classique “Hardcore“, “Hardcore, est la grimpée en flèche du FN. Hardcore, sont les propos extrêmes de ce bâ*ard de Le Pen”‍. “Si le FN brandit sa flamme, j’suis là pour l’éteindre, c’est clair !” rappait Kool Shen la même année sur le titre “That’s My People” de NTM.

En 2004, les rappeurs Mac Tyer, Mac Kregor, Eben, Bakar et le groupe Tandem dévoilent le single “Ni*uer le système“ dans lequel Mac Tyer répond aux propos de Le Pen sur le fait que «Les chambres à gaz sont un point de détail de l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale» avec la phrase, “Si Auschwitz n’est qu’un détail, c’est que Le Pen est un sa*e porc”. “Il y a toute une ville qui ne peut plus dormir tranquille. Depuis que Jean-Marie et Marine ont fait du chiffre en avril”, s’était indignée Diam’s sur la chanson “Cause à effet” en référence aux élections de 2002.

En 2005, dans le morceau “L’Étendard brûle”, Hugo TSR chante “Les porcs y craquent, Jean-Marie cane, tout Paris crame Ça t’parait cru ? Émeutes géantes, il faut qu’ça s’fasse” puis il ajoute ensuite “Faut pas qu’j’oublie un gros majeur pour Jean-Marie Le Pen”. “Jean-Marie Le Pen est un porc plus dangereux que le port du foulard”, rappe Sinik en 2006 sur la chanson “Sarkozik“. “Victime d’un malaise qui a mis le Pen au premier tour” chante aussi Soprano sur le single “La Colombe” cette année-là.

En 2014, La Fouine avec le titre “Peace sur le FN” sur la mixtape Capitale du crime volume 4 s’en était pris à l’homme politique avec des paroles virulentes, “la cha**e à Marine le Pen. La cha**e à son père aussi, la cha**e à sa nièce aussi. J’bai*e toute la famille, j’bai*e toute la famille. J’rêve de les voir sous mes Cortez. Majeur en l’air contre ces fils de timpes”.

En 2020, Alpha Wann sur le titre “S​oldat tue soldat” extrait de “don dada mixtape vol 1” chante à la fin de couplet, “À Porte de Vanves quand tu sors du périph’, fais belek, esquive les porcs lepénistes”.