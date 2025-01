La Fouine frappe son micro sur scène, “Je suis énervé”

Après son retour en musique en 2024 avec la mixtape “Capitale du Crime Radio“, La Fouine devrait se lancer dans la préparation d’un nouvel album en solo pour 2025. Son come-back s’accompagne d’une critique acerbe du rap actuel, qu’il juge souvent dépourvu de substance et trop dépendant du playback et de l’autotune, des pratiques qu’il considère comme une trahison de l’essence même du rap authentique, mais c’est pour une tout autre raison qu’il a fait parler de lui sur la toile.

La Fouine : Coup de sang en plein concert, il s’énerve, “Ça me casse les co*****” !

Récemment, lors d’un concert, cette conviction a pris une tournure inattendue. Alors qu’il s’apprêtait à interpréter son titre phare de sa discographie “Qui peut me stopper ?“, Le rappeur originaire de Trappes a constaté que son DJ diffusait la version complète de la chanson qu’il voulait interpréter au lieu de la version instrumentale pour l’accompagner. Visiblement agacé, Laouni a jeté son micro au sol, exprimant son mécontentement avec des mots directs : “Je suis énervé parce que je suis un rappeur ! Comment ça tu n’as pas l’instru de ma chanson ? Ça me casse les cou***** ! ” s’agace-t-il avant de faire part de son mécontentement au DJ, “Maintenant, on est obligé de faire comme tout le monde, à rapper sur le son direct, tous ces trucs qu’on déteste.“.

Face à une partie du public manifestant son désaccord, La Fouine a pris une décision radicale : interpréter le morceau a cappella. Justifiant son choix auprès aux spectateurs, il a déclaré : “Au moins, je ne suis pas sali par ça.”. Ce geste a suscité l’admiration d’une partie de ses fans et démontre de son attachement aux valeurs du rap authentique, fidèle à ses principes, sans l’utilisation du playback sur scène.