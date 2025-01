Nadas : son incroyable record mondial sur Snapchat

Nasdas bat tous les records sur Snapchat et devient le premier Français à atteindre ce sommet avec 40 millions de vues en 24h et 9 millions d’abonnés en vue.

Après une pause bien méritée, Nasdas est de retour et plus fort que jamais sur Snapchat. L’influenceur français a réussi à reconquérir son public en seulement quelques semaines, atteignant des sommets inégalés. Avec 40 millions de vues en 24 heures sur une seule story, Nasdas prouve une fois de plus son immense popularité, il s’est placé N°1 du Top Mondial sur l’application avec ce score. Et ce n’est pas tout ! Il est sur le point de devenir le premier Français à dépasser les 9 millions d’abonnés sur Snapchat, consolidant ainsi sa position de leader dans notre pays sur la plateforme.

Son retour en force après une pause de plusieurs mois sur les réseaux due à des problèmes personnels confirme sa capacité à fédérer une communauté toujours plus large et sa détermination à reconquérir son public pour devenir le roi incontesté de Snapchat grâce à son authenticité et à son contenu original. “Je perdais tous mes cheveux à cause du stress, des nerfs. Tellement de gens qui m’entouraient et qui n’étaient pas sincères. C’est leur vrai visage, ils ont été démasqués” avait-il confié sur sa période d’absence en précisant, “Vous allez tout voir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais j’étais obligé d’arrêter Snapchat.”.

🇫🇷 Record sur Snapchat en France : l’influenceur Nasdas a cumulé près de 40 millions de vues en moins de 24 heures sur ses stories. pic.twitter.com/Kg0e71yjQG — Cerfia (@CerfiaFR) January 7, 2025