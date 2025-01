Voici pourquoi Booba clash à tout va sur les réseaux, “j’en ai rien à foutre”

Booba, légende du rap français avec plus de 25 ans de carrière à son actif, est reconnu non seulement pour sa musique, mais aussi pour son utilisation intensive et souvent controversée des réseaux sociaux pour ses clashs. Récemment, lors d’une interview sur la chaîne YouTube CKO animée par Chris et Baloo, le Boss du 92i a levé le voile sur sa stratégie digitale et ses motivations derrière les attaques.

Booba se confie sur les coulisses de ses clashs “Tu peux me prendre pour un fou mais moi je joue au échec” !

L’entretien avec CKO a permis d’aborder divers sujets, notamment l’évolution de la carrière de Ninho. Booba, avec son franc-parler habituel, a partagé son analyse critique des derniers projets de NI, soulignant un changement notable depuis son départ du label « Mal Luné ». Selon B2O, le choix des instrumentales a considérablement affecté la qualité de la musique du jeune rappeur, un avis qu’il justifie en tant que professionnel et non simplement en tant qu’artiste. Il suggère qu’une personne au sein de l’équipe de « Mal Luné » jouait un rôle crucial dans l’orientation artistique du Jefe, notamment dans la sélection des instrumentales.

Au-delà de cette analyse musicale, l’élément central de cet entretien réside dans les explications fournies par Booba concernant ses clashs sur les réseaux. Il assume pleinement son utilisation des plateformes numériques pour diffuser ses messages, sans se soucier de la compréhension ou des réactions potentielles. L’auteur d’Ultra compare sa démarche à une partie d’échecs, anticipant les mouvements et les réactions de ses adversaires, y compris l’utilisation potentielle de bots sur Twitter. Il cite l’exemple du Maes et de son concert à Bercy, prédisant son échec depuis plusieurs années. Cette déclaration illustre sa conviction d’avoir une vision claire et précise des dynamiques à l’œuvre sur X ou Instagram depuis ces dernières années pour s’exprimer ouvertement sans filtre.

“Comme je n’en ai rien à foutre, je sais à qui je m’adresse, je me sers de mes réseaux pour faire passer mes messages. Je ne me dis pas « oh il ne va pas comprendre », je n’en ai rien à foutre.”, confesse Booba avant d’expliquer, “Tu peux me prendre pour un fou, mais moi, je joue au échec.”, puis de citer l’exemple de Maes, “Le Maes, ça fait un an ou deux ans que je dis qu’il ne fera pas Bercy. C’est qui derrière Twitter ? C’est des bots […] je sais déjà les commentaires qu’il va y avoir”.

En résumé, l’interview de Booba sur CKO offre un éclairage précieux sur sa stratégie de communication dans ses diverses embrouilles. Il apparaît comme un acteur conscient et calculateur, utilisant les réseaux comme un outil puissant pour exprimer ses opinions, provoquer des réactions et maintenir une présence médiatique constante. Son approche, bien que controversée, témoigne d’une maîtrise des codes du digital et d’une volonté affirmée de contrôler son image publique.