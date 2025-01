Naza rigole de son physique après l’annonce de sa participation au match caritatif de AmineMaTue

On savait déjà que SDM est un passionné de foot et qu’il a joué à un très bon niveau dans sa jeunesse avant d’être récemment convié par AmineMaTue pour participer au match Eleven All Stars 2 contre l’Espagne, Naza semble également prêt à enfiler les crampons pour monter ses talents footballistiques avec le streamer et en rigole d’avance.

Le 19 prochain, AmineMaTue a programmé un match caritatif à Paris au stade Jean Bouin à partir de 20h dans le but de récolter des dons lors du Stream for Humanity afin d’aider les populations les plus démunis dans les pays comme le Liban, le Soudan, la Palestine ou encore la République Démocratique du Congo. Pour cet événement diffusé en direct sur sa chaine Twitch, le streamer a invité des nombreuses personnalités du web tels que Michou et Inoxtag, des anciens joueurs professionnels comme Gerard Piqué, Jérémy Ménez, et Adil Rami ou encore les rappeurs SDM et Naza. Twitch

“Je serai présent le 19 janvier pour le match caritatif de mon frérot Amine. j’espère ils vont pas me mettre au goal par contre les bâ*ards“ s’est à amuser à commenter Naza sur X en relayant la bande-annonce de présentation de ce match pour rire de son physique. Le chanteur aura l’occasion de démontrer ses qualités avec le ballon ce jour-là, reste à savoir à quel poste il va évoluer et si son souhait sera réalisé.