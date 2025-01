SCH a frôlé la mort en faisant du jet ski

Après l’invitation de Naza dans le cadre d’un partenariat avec Mcdonald’s dans le cadre d’une campagne publicitaire pour la sortie de plusieurs sauces pimentées, Kyan Khojandi a convié un autre rappeur français dans son émission Hot Ones, SCH.

L’anecdote du Jet Ski dans le Hot One de SCH, c’est une dinguerie

SCH poursuit la promotion de son album JVLIVS : Tome 3 – Ad Finem paru le mois dernier et qui est un véritable succès avec une certification de disque d’or obtenue en moins de deux semaines ainsi qu’un total de 80 000 ventes depuis sa sortie. Habitué à manger épicé comme il l’a confié au début de son interview, Kyan Khojandi, le rappeur marseillais, s’est frotté aux piments de Hot Ones et il est allé au bout du défi, il a même terminé en faisant gouter au présentateur l’une de ses sauces pour conclure l’émission.

Lors de son interview, SCH a réussi à gouter toutes les sauces pimentées en appréciant l’utilisation de la bonbonne de chantilly pour apaiser le feu dans sa bouche, Kyan Khojandi lui a également confié avoir fait une demande pour intégrer son expression « Oui ma gâtée » dans le dictionnaire pour 2025, la directrice de rédaction du Petit Robert est même venue le confirmer. Mais c’est un autre séquence qui a interpellé les fans du S, l’artiste a révélé une anecdote d’une sortie en jet ski en Tunisie, à Hammamet, où il a failli mourir, il est tombé de la motomarine et n’avait pas l’équipement de sécurité nécessaire notamment un coupe-circuit pour stopper l’engin, ce dernier est parti le laissant seul au milieu de la mer, loin de la plage et sans gilet de sauvetage.

Le rappeur s’est imaginé mourir et a craint le pire avant d’être sauvé !

“Je saute à l’eau, je remonte, je veux rattraper mon jet. Et je nage, et je nage, et mon jet, il avance” décrit SCH sur cette anecdote avant de poursuivre, “Je commence à crawler, à y mettre plus de cœur, mais je vois que c’est mort. Donc, je commence à boire la tasse, je fais la planche”. Le rappeur a même imaginé le pire, “Je commence à penser à des questions affreuses, c’est la fin”, confie-t-il. Tout c’est finalement bien terminé pour le S, secouru par un bateau après près d’une heure perdu en mer même s’il a sérieusement douté de pouvoir s’en sortir vivant, “Quand il se barre, c’est là que tu te décomposes, descente d’organes. Là je sens que ça y est, c’est fini. Au bout de 45, 46 minutes, je commence à avoir une crampe au mollet droit, et là je me dis ça y est, ‘tu vas crever là et personne sait où t’es'”.

Depuis ce jour, SCH ne sort plus en mer avec un jet ski sans l’équipement indispensable pour assurer sa sécurité en cas d’incident comme celui-ci.