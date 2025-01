Timal, Gradur et Leto réunis sur “10 ans d’âge”

“10 ans d’âge” : Timal s’associe à Gradur et Leto pour un banger incontournable

Timal entame l’année sur les chapeaux de roues avec “10 ans d’âge”, un titre inédit en featuring avec Gradur et Leto. Ce morceau incarne une rencontre au sommet entre trois figures emblématiques du rap français.

Porté par une instrumentale puissante et taillée pour les bangers composée par Noxious, “10 ans d’âge” mêle flows percutants et lyrics marquants. Les trois artistes y célèbrent leur parcours, entre résilience et affirmation de leur maturité artistique, tout en offrant un morceau à l’énergie communicative et au potentiel indéniable pour marquer les esprits.

Avec des lyrics incisifs, des flows percutants et une alchimie indéniable entre Timal, Gradur et Leto, “10 ans d’âge”s’inscrit déjà comme un banger incontournable de 2025. Ce titre donne également un avant-goût du nouvel album de Timal. Ce single n’est que le prélude d’un projet ambitieux.

Timal a également annoncé la sortie de son prochain album “ULTIMATUM” pour le 7 février. Cet album contient des featurings avec SDM, Naza, NSG, Leto et Gradur, Badjer et Boumso, Soolking…