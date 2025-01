SCH prêt à entrer dans le dictionnaire avec une de ses expressions cultes

L’expression « mon/ma gâté(e) » lancée par SCH pourrait bientôt faire son entrée dans le dictionnaire français, c’est l’idée surprenante que vient d’avoir Kyan Khojandi dans le dernier épisode de son émission Hot Ones dans laquelle il a accueilli le rappeur Marseillais.

L’expression lancée par SCH bientôt dans le Petit Robert ?

“Oui, ma gâtée, RS4 gris nardo, bien sûr qu’ils m’ont raté“, tous les fans reconnaissent les paroles de SCH au début de son couplet sur le tube “Bande Organisée” avec JuL, Houari, Solda, Elams, Kofs, Soso Maness et Naps paru à l’été 2020, le single est l’un des plus grands succès de l’histoire du rap français et a battu des nombreux records notamment sur les plateformes de streaming. Le morceau a également popularisé l’expression “ma gâtée“ qui se traduit comme un nom affectueux pour désigner une personne que l’on apprécie. En 2021, le média s’est même inspiré des mots entonnés par SCH au début du single pour faire un poisson d’avril qui pourrait bientôt devenir réalité.

“L’expression “ma gâtée” de SCH entre officiellement dans le dictionnaire” s’était amusé à titrer Konbini dans un article pour une blague du 1er avril il y a près de 4 ans et cela a visiblement donné l’inspiration à Kyan Khojandi pour tenter de faire ajouter cette expression marseillaise au dico cette année. L’animateur a annoncé la nouvelle à SCH dans son programme Hot Ones et a invité à cette occasion la directrice de rédaction du dictionnaire du Petit Robert, Géraldine Moinard a confirmé que cette proposition va être étudiée dans les prochains mois (au mois de mai en principe) à et qu’il est probable que cela soit validé avec comme définition, “appellatif affectif“. L’information a ravi SCH, le rappeur a en effet validé cette idée.