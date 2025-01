Prison ferme pour Koba LaD, la sentence est tombée

En plus de l’affaire de l’accident de la route mortel qu’il a provoqué en septembre dernier, pour laquelle il est en détention, Koba LaD fait face à une autre affaire devant la justice dont le verdict est tombé et le rappeur a écopé d’une peine de prison ferme.

Koba LaD vit une période très compliquée et sa carrière de rappeur est sérieusement remise en question avec tous ses déboires avec la justice. Libéré de prison au mois de juillet 2023 suite à son incarcération en raison d’une bagarre en boîte de nuit à Paris en novembre 2022, Koba semblait avoir tourné la page de ses déboires dans sa vie privée avec les autorités. Il avait trouvé l’amour en compagnie de Wejdene tout en affirmant dans ses interviews son intention de changer en arrêtant, par exemple, de prendre de la drogue, mais s’est encore retrouvé en détention au mois de septembre 2024 suite à sa mise en examen pour « homicide involontaire aggravé ». Cette affaire n’a pas encore été jugée, contrairement à une autre ancienne affaire l’opposant à son ex-manager.

En effet, en avril 2022, le rappeur a été accusé par Deuspi, son ancien manager, de séquestration et de violences suite à son passage à tabac dans un entrepôt situé à Corbeil par Koba LaD et trois de ses amis lors d’une « expédition vengeresse » car il lui aurait volé beaucoup d’argent (un million d’euros). Alors qu’un an de prison avait été requis contre l’artiste par le procureur, la sentence est finalement plus lourde que prévu : il a pris 15 mois de prison ferme.