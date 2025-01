“Vitesse excessive, stupéfiants”, le rapport accablant de l’accident causé par Koba LaD

Incarcéré depuis le mois de septembre 2024 suite à un accident de la route mortel, Koba Lad est toujours dans l’attente de son jugement pour homicide involontaire dans ce drame qui a causé la mort d’un de ses proches, William Dogbey, présent dans le véhicule que conduisait le rappeur ayant percuté un poids-lourd sur une sortie d’autoroute.

Le journal le Parisien vient de dévoiler un rapport sur cette affaire et celui-ci accable Koba LaD, l’artiste aurait été sous l’emprise de stupéfiants au moment de l’accident alors qu’il avait pourtant affirmé dans une interview peu avant le drame avoir stoppé la drogue. Actuellement en détention provisoire en attendant d’être jugé, l’artiste est mis en examen pour les faits de « blessures involontaires aggravées » et « homicide involontaire aggravé ».

Selon les informations révélées par Le Parisien, l’enquête se poursuit dans ce dossier et le rapport technique de l’incident démontre la responsabilité de Koba LaD, il met en évidence, “la vitesse excessive du conducteur qui était, de plus sous l’emprise de stupéfiants”. Avant l’accident, le rappeur était en studio avec sa compagne Wejdene et ils devaient produire un morceau inédit ensemble, mais cela n’a pas pu se faire, car la personne en charge de l’écriture des textes était absente. Le témoignage de Koba LaD sur la suite des événements diffère ensuite de celle des enquêteurs, il assure ne pas avoir fumé de cannabis, mais son analyse prouve le contraire. Il se défend ensuite d’avoir roulé à la même vitesse que les autres véhicules avant qu’une voiture sans clignotant ne se rabatte face à lui, il tente de l’éviter et prend une bretelle d’accès avant de percuter violemment la rambarde puis un camion stationné. “J’ai esquivé comme je pouvais (….) Je n’avais pas le choix. C’était soit la sortie, soit je tapais la voiture” a-t-il décrit.

Selon les enquêteurs, Koba Lad roulait plus vite que ce qu’il prétend, “plus de 130 km/h” à la louche selon les informations dans le rapport de la police, il aurait même accéléré jusqu’à plus de 200 km/h sur l’autoroute avant l’accident en faisant des zigzags entre les voies. “Le rappeur roulait entre 169 et 173 km/h selon la moyenne entre le radar et la vidéo surveillance de la station-service”, mais les avocats du chanteur démentent cette affirmation des enquêteurs sauf les déclarations du chauffeur de poids lourd dans lequel Koba a foncé pourrait l’incriminer, car il affirme avoir entendu une personne dans le véhicule criait en pleurs “Koba, qu’est-ce que t’as fait ?” au moment de se rendre vers le véhicule accidenté. “Tu diras que c’est toi qui conduisais, frère, car moi, j’ai bu, frère.” aurait ensuite répondu le rappeur selon le chauffeur du camion, mais le résultat du test d’alcoolémie est ressorti négatif au contraire du test de stupéfiants.

Wejdene, la compagne de Koba LaD devrait également être entendu par les enquêteurs prochainement, même s’elle n’était pas dans le véhicule lors de l’accident, la chanteuse était avec les différents protagonistes avant l’incident.