Booba dégomme 404Billy qui lui répond, “je t’éclate”

Rohff, Kaaris, Damso, Gims ou encore Maes, la liste des rivaux de Booba dans le rap français ne cesse de s’allonger et il vient de se faire un nouvel ennemi : le rappeur 404Billy, avec qui il a eu plusieurs échanges tendus ces derniers jours sur le réseau social X.

Ça chauffe salement sur X entre Booba et 404Billy, le deux rappeurs se clashent encore !

Le conflit a débuté avec la sortie du nouvel opus de 404Billy. Booba a réagi en diffusant des captures d’écran d’une ancienne conversation privée avec le rappeur originaire de Villiers-le-Bel, dans laquelle celui-ci l’accusait de plagiat. 404Billy ne s’est pas démonté face au Duc et a décidé de le provoquer dans un défi musical avec un clash par l’intermédiaire d’un diss track, une proposition que B2O a refusée, préférant régler ses comptes sur les réseaux.

« On peut se régler en musique comme tu l’as proposé à d’autres rappeurs, que je t’éclate une bonne fois, ou t’es trop dans l’électro pour ça ? », a lancé 404Billy. « T’es une belle fraude en tout cas. Tu vois, t’es un psycho. Petite merde, reste dans ta mare. Je voulais juste confirmer que t’étais un boloss instable, tu es parti au quart de tour. Bon vent. Merci, c’était facile », a répondu Booba. Mais, comme souvent, il n’en est pas resté là et a ressorti le dossier du clash entre Benjamin Epps et 404Billy en assurant que le premier nommé avait remporté leur face-à-face musical.

« Je t’ai dit : petit clash moi et je reposte. T’auras pas de réponse par contre, mais t’auras du buzz. Vu tes streams, frérot, je veux bien t’aider. Je savais que ça allait te piquer, le Epps. Tu vas souvent au Sénégal ? T’es sûr que tu veux régler ça sur Twitter ? », a tweeté Booba avant de ressortir les propos de 404Billy, tenus avant la récente parution de son dernier album, dans lesquels il assurait vouloir faire passer un message positif et ne pas vouloir tomber dans des clashs. « Totalement bipolaire, il va y laisser des plumes si vous l’aimez, lui et son Joe, parlez-leur… La fin est déjà écrite. Ça peut terminer autrement… », a commenté B2O pour le tacler.

J’t’ai dit petit clash moi et je repost. T’auras pas de réponse par contre mais t’auras du buzz. Vu tes streams fréro j’veux bien t’aider. Je savais que ça allait te piquer le Epps. Tu vas souvent au Sénégal? T’es sur que tu veux tégler ça sur twitter? 😂 https://t.co/KHAaNsIcWp pic.twitter.com/WhChOEpXgW — Booba (@booba) January 12, 2025

Totalement bipolaire y va y laisser des plumes si vous l’aimez lui et son Joe parlez leur… La fin est déja écrite. Ça peut terminer autrement… pic.twitter.com/JzP9LLEyQJ — Booba (@booba) January 12, 2025