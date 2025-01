Brad Pitt et SCH : la connexion improbable

SCH n’a pas collaboré avec Brad Pitt pour un featuring, mais a récemment révélé leur connexion improbable pour la finalisation de son dernier opus. Le rappeur marseillais s’est rendu dans le domaine de l’acteur américain.

Convié dans l’émission Hot Ones pour relever le défi de goûter des sauces épicées, SCH s’est exprimé sur le dernier volet de sa saga JVLIVS, et notamment sur le lieu où il a enregistré certains titres de cet opus. Le S a décidé de chercher son inspiration dans le studio du domaine de Miraval. Ce lieu, situé dans le Var, appartient à la star Brad Pitt. L’objectif du rappeur était de réussir à trouver des sonorités inédites pour produire les instrus des chansons de son projet. « On part sur une base très digitale et l’idée, c’est d’amener après ce truc organique. On est partis là-bas avec le projet quasiment terminé et l’idée, c’est d’essayer d’amener le truc à une hauteur différente en termes de réalisation », a décrit le chanteur à propos de son idée de départ d’avoir choisi cet endroit.

SCH a ensuite expliqué le choix de cette démarche artistique plus en détails : « Le but, c’est de jouer beaucoup d’acoustique, de synthé […] ça amène ce côté organique. On a taillé le bout de gras avec Brad. C’était la folie. » La propriété de Brad Pitt comporte des studios d’enregistrement reconnus dans le monde entier et a donc permis à SCH de terminer l’album JVLIVS III : Ad Finem. D’autres artistes l’ont fait par le passé, comme AC/DC et Pink Floyd.

Lors de ce passage dans l’émission Hot Ones, SCH a réussi le challenge en goûtant toutes les sauces pimentées, et l’épisode fait un carton sur YouTube avec déjà plus de 2,3 millions de visionnages en seulement trois jours.